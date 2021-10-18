Ціни на алкоголь в Україні можуть зрости вперше за три роки

Ціни на алкоголь зростуть / УНІАН

В Україні зростуть ціни на алкоголь. У Міністерстві економіки вже підготували доопрацьований проєкт постанови Кабміну. Завдяки йому вдасться залучити до державного та місцевого бюджетів близько 300 млн грн.

Зокрема влада хоче підняти мінімальну вартість спиртного. Нинішній розмір мінімальних цін був введений ще у вересні 2018 року. Тому, враховуючи зростання ціни на сировину, енергоносії та оплату праці, їх вирішили відкоригувати, передає пресслужба міністерства.

Як зростуть ціни на алкоголь

Мінімальна ціна пляшки горілки зросте з 89,40 до 96,82 гривні. Проте роздрібні ціни зростуть не на всі види алкоголю.

Підвищення мінімальної роздрібної ціни передбачається на:

горілку та лікеро-горілчані вироби – 6,2%,

віскі, ром та джин – 5,9%,

коньяк (бренді) – 5,5%,

виноробну продукцію – 8,2,

вермути – 8,2%,

інші вина – до 34,2%.

Роздрібні ціни не зміняться на:

виноградні натуральні вина,

ігристі вина,

газовані винні напої.

За оцінкою Мінекономіки, кількість суб'єктів господарювання та / або фізичних осіб, на які поширюється дія акта, становить 98 226 суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію алкогольних напоїв.

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Нагадаємо, вперше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв на початку травня цього року.

Заборона продажу алкоголю та сигарет в супермаркетах

Раніше Главред вже писав, що в Україні може бути заборонений продаж алкоголю і сигарет в супермаркетах і продуктових магазинах. Для торгівлі тютюновими та лікеро-горілчаними виробами пропонується відкрити спеціалізовані торгові точки. При цьому крім алкоголю та сигарет в таких спецмагазинах більше нічого не буде продаватися.

За незаконний продаж сигарет або алкоголю пропонують штрафувати більш ніж на 21 тисячу грн.