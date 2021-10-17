Ціни на продукти рекордно "злетіли": що подорожчало найбільше

Ціни на продукти в Україні / ua.depositphotos.com

В Україні з початку року найбільше подорожчали овочі "борщового набору", соняшникова олія і цукор.

Як свідчать дані Держстату, порівняно з груднем 2020 року соняшникова олія подорожчала на 51,4% до 63,7 гривень за літр, а цукор на – 37,3% до 28,7 гривень за кілограм.

Куряче філе подорожчало з початку року на 25,5% до 115,1 гривень за кілограм, курячі тушки – на 27,6% до 71,4 гривень за кілограм.

З овочів найбільше подорожчала цибуля – на 84,2% до 9,4 гривень за кілограм, буряк – на 49,0% до 8,0 гривень за кілограм, морква – на 48,5% до 8,9 гривень за кілограм, капуста - на 39,1% до 6,6 гривень за кілограм.

У той же час яйця і картопля подешевшали на 18,0% до 8,3 гривень за кілограм, а яблука на 3,0% до 17,7 гривень.

Реклама

Читайте также100 гривень за кг: улюблений продукт українців рекордно подорожчав

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.