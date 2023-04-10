Під Бахмутом загинув 34-річний військовий, який захищав Україну з 2014 року

Сергій Якимчук служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Свій останній бій воїн прийняв у Донецькій області.

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Сергія Якимчука проводили в останню путь / Фото: Підволочиська селищна рада

На фронті загинув 34-річний захисник України Сергій Якимчук. Він відстоював свободу і незалежність нашої країни ще з 2014 року.

Свій останній бій воїн прийняв під Бахмутом Донецької області, де триває найгарячіше протистояння з російськими окупантами. Сергій служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.

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Сумну новину повідомили у Підволочиській селищній раді. Саме з цієї громади – села Старомищина - був родом боєць.

"Багато хто знав Сергія, адже починаючи з 2014 року він брав участь в АТО і, варто зазначити, що показав себе з дуже мужньої сторони", – йдеться у повідомленні.

Якимчук один з усієї Підволочиської громади в 2015 році був в АТО. Захисник був нагороджений високою державною нагородою України - орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Крім того, він брав участь у військових парадах на Хрещатику разом з побратимами на честь Дня Незалежності України.

Фото: Підволочиська селищна рада

"А сьогодні його побратими, не соромлячись сліз, з почестями ховають свого друга і брата по духу. Велика кількість земляків, а серед них багато молодих, військовослужбовців і духовенство прийшли попрощатися з Сергієм", – додали в селищній раді.

Фото: Підволочиська селищна рада

Фото: Підволочиська селищна рада

Фото: Підволочиська селищна рада

Поховали героя під звуки Гімну України та тихої душевної молитви біля могили його батька.

Фото: Підволочиська селищна рада

Як повідомляв Главред, в боях з російськими загарбниками 7 квітня загинув історик, реконструктор і коваль Ігор Ригель. Захисник був родом з Львівщини. На фронт вирушив добровольцем після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії.

Крім того, на Донбасі загинув відомий український художник Антон Дербілов з позивним "Патрік". Воїна не стало в результаті мінометних обстрілів 6 квітня.

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