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Пенсії в Україні з 1 квітня зростуть: хто отримає нові виплати

27 березня 2023, 22:54
У липні в Україні набудуть чинності деякі норми постанови Кабміну щодо індексації пенсій.
Пенсія
Підвищення пенсії / УНІАН

1 квітня в Україні щороку відбувається перерахунок пенсій для однієї категорії громадян-працюючих пенсіонерів.

Перший заступник міністра соцполітики Дар'я Марчак в ефірі телемарафону зазначила, що цей рік не буде винятком. За її словами, пенсіонери, які продовжують працювати, отримають збільшені виплати.

Крім того, в липні набудуть чинності деякі норми постанови Кабміну щодо індексації пенсій.

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"З 1 квітня відбудеться щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, а з 1 липня пенсії будуть індексовані, зокрема, для державних службовців, працівників місцевих органів влади, науковців та інших категорій громадян", - говорить вона.

Тобто запланований 1 квітня перерахунок стосується саме працюючих пенсіонерів, причому не варто плутати поняття "перерахунок" і "індексація". Адже індексація є інструментом підвищення доходу найменш захищеної категорії громадян, які не отримують інших доходів, крім державних пенсій.

"На відміну від них, ті пенсіонери, які ще працюють, мають додаткове джерело надходжень у вигляді заробітної плати, і це дозволяє краще самостійно себе забезпечувати", - пояснила Марчак.

Перерахунок буде індивідуальним і буде здійснюватися з урахуванням трудового стажу, який пенсіонери отримали, починаючи з попереднього перерахунку.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Під час недавньої індексації (з 1 березня нинішнього року) пенсій для деяких категорій українців підвищення відбулося чисто символічне - в районі 100 грн. У той час як в середньому підвищення склало 587,41 грн.

За даними фахівців, мінімальну надбавку до пенсії у розмірі 100 гривень отримали близько 900 тисяч українців.

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