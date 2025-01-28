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Вихід конкурента ChatGPT на ринок: світові багатії втратили $108 млрд за добу

Віталій Кірсанов
28 січня 2025, 13:13
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Одним із лідерів зниження стали акції Nvidia Corp., капіталізація якої впала на 18%, або рекордні в грошовому вираженні $600 млрд.
ChatGPT, DeepSeek
Китайська DeepSeek обійшла ChatGPT в App Store / колаж: Главред, фото: unimedia.tech, DeepSeek

Коротко:

  • Співзасновник Oracle Corp. Ларрі Еллісон втратив більше за всіх
  • Марк Цукерберг, глава Meta за день став багатшим на $4,3 млрд

У понеділок, 27 січня, статки 500 найбагатших людей світу скоротилися загалом на $108 млрд на тлі падіння фондових індексів на побоюваннях конкуренції з боку китайського АІ-стартапу DeepSeek. Про це повідомляє Bloomberg Billionaires Index.

Зазначається, що одним із лідерів зниження напередодні стали акції Nvidia Corp., капіталізація якої обвалилася на 18%, або рекордні в грошовому вираженні $600 млрд. Її головний виконавчий директор Дженсен Хуан втратив $20,1 млрд, або 20% своїх статків, що є найбільшою часткою серед мільярдерів.

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Співзасновник Oracle Corp. Ларрі Еллісон втратив найбільше в абсолютному вираженні - $22,6 млрд, або близько 12% своїх статків. Статки глави Dell Inc. Майкла Делла скоротилися на $13 млрд, Чжао Чанпена з Binance - на $12,1 млрд.

Водночас Марк Цукерберг, глава Meta, за день став багатшим на $4,3 млрд, а Джефф Безос з Amazon.com Inc. - на $632 млн.

Загалом на представників техсектору припало 85% втрат у Bloomberg Billionaires Index, або близько $94 млрд.

Індекс Nasdaq Composite у понеділок упав на 3,1%, S&P 500 - на 1,5%.

Компанія заявила, що витратила на розробку чатбота DeepSeek R1 всього $5,6 млн, що здивувало інвесторів і змусило їх засумніватися у виправданості багатомільярдних інвестицій в аналогічні розробки від провідних ІТ-компаній світу.

Новини про штучний інтелект:

Компанія OpenAI представила найпотужнішу нову голосову модель штучного інтелекту ChatGPT - версію GPT-4о. У ній буде аудіочат, через який можна буде спілкуватися зі штучним інтелектом, як із реальною людиною.

На щорічній конференції розробників у Каліфорнії компанія Apple представила власну систему генеративного штучного інтелекту, яка буде інтегрована в програмне забезпечення її пристроїв. Ця система, названа Apple Intelligence (AI), призначена для спрощення користування гаджетами і буде доступна в нових версіях операційних систем.

В Україні роботодавці пропонують вакансії працівникам, які мають навички роботи зі штучним інтелектом.

Більше цікавих новин:

Що таке DeepSeek

DeepSeek - китайська компанія, що спеціалізується на розробці штучного інтелекту, а також сімейство великих мовних моделей. Компанія базується в Ханчжоу, заснована і підтримується китайським хедж-фондом High-Flyer. DeepSeek випустила свої моделі з відкритим вихідним кодом. Версію DeepSeek-V3 вважають порівнянною з іншими мовними моделями у 2024 році, такими як Qwen і ChatGPT.

Вихід моделі DeepSeek-R1 у січні 2025 року спричинив різке зниження курсів акцій світових технологічних компаній і дискусії щодо переоцінки інвестицій у ШІ.

DeepSeek розробляє ШІ-моделі з 2023 року, проте популярність компанія здобула тільки минулими вихідними, коли її чатбот DeepSeek R1 очолив чарти найскачуваніших застосунків у багатьох країнах світу. Компанія заявила, що витратила на його розробку всього $5,6 млн, що здивувало інвесторів і змусило їх засумніватися у виправданості багатомільярдних інвестицій в аналогічні розробки від провідних ІТ-компаній світу.

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