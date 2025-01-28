Вихід конкурента ChatGPT на ринок: світові багатії втратили $108 млрд за добу

Коротко:
- Співзасновник Oracle Corp. Ларрі Еллісон втратив більше за всіх
- Марк Цукерберг, глава Meta за день став багатшим на $4,3 млрд
У понеділок, 27 січня, статки 500 найбагатших людей світу скоротилися загалом на $108 млрд на тлі падіння фондових індексів на побоюваннях конкуренції з боку китайського АІ-стартапу DeepSeek. Про це повідомляє Bloomberg Billionaires Index.
Зазначається, що одним із лідерів зниження напередодні стали акції Nvidia Corp., капіталізація якої обвалилася на 18%, або рекордні в грошовому вираженні $600 млрд. Її головний виконавчий директор Дженсен Хуан втратив $20,1 млрд, або 20% своїх статків, що є найбільшою часткою серед мільярдерів.
Співзасновник Oracle Corp. Ларрі Еллісон втратив найбільше в абсолютному вираженні - $22,6 млрд, або близько 12% своїх статків. Статки глави Dell Inc. Майкла Делла скоротилися на $13 млрд, Чжао Чанпена з Binance - на $12,1 млрд.
Водночас Марк Цукерберг, глава Meta, за день став багатшим на $4,3 млрд, а Джефф Безос з Amazon.com Inc. - на $632 млн.
Загалом на представників техсектору припало 85% втрат у Bloomberg Billionaires Index, або близько $94 млрд.
Індекс Nasdaq Composite у понеділок упав на 3,1%, S&P 500 - на 1,5%.
Компанія заявила, що витратила на розробку чатбота DeepSeek R1 всього $5,6 млн, що здивувало інвесторів і змусило їх засумніватися у виправданості багатомільярдних інвестицій в аналогічні розробки від провідних ІТ-компаній світу.
Новини про штучний інтелект:
Компанія OpenAI представила найпотужнішу нову голосову модель штучного інтелекту ChatGPT - версію GPT-4о. У ній буде аудіочат, через який можна буде спілкуватися зі штучним інтелектом, як із реальною людиною.
На щорічній конференції розробників у Каліфорнії компанія Apple представила власну систему генеративного штучного інтелекту, яка буде інтегрована в програмне забезпечення її пристроїв. Ця система, названа Apple Intelligence (AI), призначена для спрощення користування гаджетами і буде доступна в нових версіях операційних систем.
В Україні роботодавці пропонують вакансії працівникам, які мають навички роботи зі штучним інтелектом.
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Що таке DeepSeek
DeepSeek - китайська компанія, що спеціалізується на розробці штучного інтелекту, а також сімейство великих мовних моделей. Компанія базується в Ханчжоу, заснована і підтримується китайським хедж-фондом High-Flyer. DeepSeek випустила свої моделі з відкритим вихідним кодом. Версію DeepSeek-V3 вважають порівнянною з іншими мовними моделями у 2024 році, такими як Qwen і ChatGPT.
Вихід моделі DeepSeek-R1 у січні 2025 року спричинив різке зниження курсів акцій світових технологічних компаній і дискусії щодо переоцінки інвестицій у ШІ.
DeepSeek розробляє ШІ-моделі з 2023 року, проте популярність компанія здобула тільки минулими вихідними, коли її чатбот DeepSeek R1 очолив чарти найскачуваніших застосунків у багатьох країнах світу. Компанія заявила, що витратила на його розробку всього $5,6 млн, що здивувало інвесторів і змусило їх засумніватися у виправданості багатомільярдних інвестицій в аналогічні розробки від провідних ІТ-компаній світу.
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