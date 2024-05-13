Спілкування як із живою людиною: OpenAI представила найпотужнішу модель GPT-4o

Експерти кажуть, що цей новий віртуальний асистент зможе зчитувати емоції та навіть співатиме.

https://glavred.net/techno/obshchenie-kak-s-zhivym-chelovekom-openai-predstavila-samuyu-moshchnuyu-model-gpt-4o-10564889.html Посилання скопійоване

OpenAI представила найпотужнішу модель GPT-4o / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Компанія OpenAI представила найпотужнішу нову голосову модель штучного інтелекту ChatGPT - версію GPT-4о. У ній буде аудіочат, через який можна буде спілкуватися зі штучним інтелектом, як з реальною людиною. Відео з презентацією з'явилось на каналі компанії OpenAI.

Цей віртуальний асистент буде нагадувати Siri, але він буде значно кращим. При цьому він з'явиться у відкритому доступі та буде безкоштовним.

Олексій Мінаков, який спеціалізується на темі застосування технологій штучного інтелекту, зазначив, що нова модель GPT-4о буде реагувати на голос всього за 232 мілісекунди. При цьому голос чату можна буде навіть перебивати без додаткових натискань. Ця версія штучного інтелекту зможе в реальному часу перекладати на іншу мову все, що чутиме.

В анонсі зазначається, що модель зможе зрозуміти навіть емоції в голосі людини, а сам бот навіть зможе заспівати.

"Дивились фільм Her (2013) з Хуакіном Феніксом, де герой спілкувався з телефоном і закохався в операційну систему? Передивіться, це стає реальністю", - написав Мінаков.

Крім аудіо- модель зможе реагувати навіть на відео. Вона зрозуміє, де ви знаходитесь, які емоції показуєте та зможе давати певні поради. Доступним для всіх стане і GPT Store - маркер персоналізованих-кастомних чатботів. Раніше він був доступний лише для користувачів платної версії ChatGPT.

Дивіться відео про голосову модель штучного інтелекту версії GPT-4о:

Що таке штучний інтелект? Штучний інтелект - властивість штучних систем виконувати творчі функції. Він пов'язаний з подібним завданням використання комп'ютерів для розуміння людського інтелекту, але не обов'язково обмежується біологічно правдоподібними методами. Про це повідомляє Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред