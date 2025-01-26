Ціна "полетить" вгору: в Україні популярна крупа подорожчає до 60 грн/кг

Ціни на базові харчові продукти поступово зростатимуть протягом року.

https://glavred.net/economics/cena-poletit-vverh-v-ukraine-populyarnaya-krupa-podorozhaet-do-60-grn-kg-10634132.html Посилання скопійоване

В Україні зростуть ціни на основні продукти харчування / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Які продукти подорожчають протягом першого півріччя 2025 року

Чим зумовлене підвищення цін на товари

Більшість основних продуктів із раціону українців очікує суттєве здорожчання у 2025 році. Наприклад, гречка може коштувати 55-60 гривень за кілограм, а ціна на хліб "взлетить" на декілька відсотків. Про це у своїй колонці для Дзеркала тижня пише Лариса Гук, експерт у галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА".

За її словами, внаслідок інфляції, дефіциту сировини та зменшення обсягів врожаю в Україні очікується підвищення цін на продукти.

відео дня

Зокрема, до списку потрапила соняшникова олія. Адже через скорочення врожаю соняшника в Україні та залежність від глобального ринку, ціни на соняшникову олію можуть зрости на 10-15%. Це пов’язано з тим, що попит на цей продукт залишається високим як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Подорожчає також вершкове масло.

"Дефіцит сирого молока в Україні, а також високі ціни на масло на світовому ринку роблять цей продукт дорогим. У супермаркетах пачка вершкового масла вже коштує понад 100 грн, і, за прогнозами, ціни зростатимуть", пише Лариса Гук.

Експерт додає, що хліб залишається продуктом, ціна якого зростає поступово, але невпинно. Особливо це стосується свіжої випічки. Очікується, що вартість хліба збільшиться на декілька відсотків через підвищення витрат на виробництво та логістику.

Вартість гречки також поступово буде підвищуватися. У першому півріччі 2025 року очікується зростання вартості гречки до 55-60 грн/кг через підвищення собівартості виробництва.

Ціни на овочі також "повзуть" вгору. Серед традиційного набору овочів для борщу найпомітніше зростає в ціні морква. Тільки в січні цей помаранчевий овоч додав кілька гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні спостерігається тенденція до зниження ціни на тепличні огірки, незважаючи на обмежену пропозицію цієї продукції в місцевих господарствах. Водночас вони залишаються більшими, ніж торік.

Як писав Главред, в Україні ціни на цибулю почали знижуватися. Основними факторами, що спричинили падіння вартості, є погіршення якості цибулі, закладеної в сховища на 2024 рік, а також зменшення попиту на цей овоч.

Тим часом на ціна на тепличні помідори збільшується. Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, у цю пору року основним постачальником продукції традиційно є Туреччина, проте несприятливі погодні умови, що спостерігалися в країні останні кілька тижнів, значно скоротили обсяги експорту тепличних овочів.

Інші новини:

Що таке хліб? Хліб - хлібобулочний виріб, який отримують шляхом випікання тіста (що складається щонайменше з борошна і води), розпушеного дріжджами або закваскою, повідомляє "Википедия".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред