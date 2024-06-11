Історичне оновлення для IOS: Маск жорстко розкритикував інтеграцію ChatGPT в Apple

Ілон Маск розкритикував рішення Apple щодо використання штучного інтелекту на основі ChatGPT для взаємодії з даними користувача і голосовим асистентом Siri.

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Маск жорстко розкритикував інтеграцію ChatGPT в Apple / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Apple

На щорічній конференції розробників у Каліфорнії компанія Apple представила власну систему генеративного штучного інтелекту, яку буде інтегровано у програмне забезпечення її пристроїв, повідомляє BBC.

Ця система, названа Apple Intelligence (AI), призначена для спрощення користування гаджетами і буде доступна у нових версіях операційних систем, які з’являться восени.

Крім того, компанія оновить голосовий помічник Siri, інтегруючи його з чат-ботом ChatGPT від OpenAI до кінця року. Siri отримає новий інтерфейс і краще розумітиме контекст під час взаємодії з користувачами.

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"OpenAI рада співпраці з Apple й інтегрує ChatGPT в її пристрої в кінці цього року! Думаю, це вам дуже сподобається", - заявив глава OpenAI Сем Альтман.

Угода з Apple надає OpenAI доступ до мільйонів користувачів Apple, включаючи тих, хто можливо не спробував би ChatGPT в іншому випадку. Для Apple це означає отримання доступу до найпопулярнішої технології ери штучного інтелекту - чат-бота з надзвичайно потужними можливостями, яку вона зможе інтегрувати зі своїми власними сервісами, повідомляє Bloomberg.

На думку Дага Кіттлауса, технічного фахівця, який був співзасновником і керував компанією Siri до її придбання Apple, партнерство з OpenAI, ймовірно, буде для Apple "коротко- та середньостроковим".

"Але ви можете бути впевнені, що вони будуть наполегливо працювати над розвитком своїх власних компетенцій тут", - наголосив він.

Обидві компанії ще не оприлюднили інформацію про угоду, і умови домовленості залишаються невідомими. Обидві компанії відмовились від коментарів.

Американський мільярдер Ілон Маск вже оголосив, що заборонить використання техніки Apple у всіх своїх компаніях, якщо вони інтегрують ШІ від OpenAI в операційну систему.

"Це просто абсурд, що Apple недостатньо розумна, щоб створити свій власний ШІ, але якимось чином здатна гарантувати, що OpenAI захистить вашу безпеку та конфіденційність! Apple не має жодного уявлення про те, що насправді відбувається, коли вони передають ваші дані OpenAI. Вони продають вас за безцінь", — написав він у Х.

Що таке штучний інтелект? Штучний інтелект - властивість штучних систем виконувати творчі функції. Він пов'язаний з подібним завданням використання комп'ютерів для розуміння людського інтелекту, але не обов'язково обмежується біологічно правдоподібними методами. Про це повідомляє Вікіпедія.

Він також зазначив, що працівники та відвідувачі його компанії будуть змушені здавати пристрої на перевірку, які зберігатимуться у клітці Фарадея.

У відповідь Apple заявила, що створила ШІ з урахуванням конфіденційності, який використовуватиме комбінацію обробки даних на пристрої та хмарних обчислень для забезпечення безпеки, повідомляє Reuters.

"Що (Apple) зараз намагається додати до розповіді, так це те, що коли (дані) йдуть до захищеної приватної хмари, вони аналогічно передають вам ту ж саму анонімізацію даних користувача та брандмауер цієї інформації. Apple насправді ніколи не бачить цього", - сказав він.

Хто такий Ілон Маск Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами. Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року. 3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путєна?" На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію. На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. 13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 травня компанія OpenAI представила найпотужнішу нову голосову модель штучного інтелекту ChatGPT - версію GPT-4о. У ній буде аудіочат, через який можна буде спілкуватися зі штучним інтелектом, як з реальною людиною. Відео з презентацією з'явилось на каналі компанії OpenAI.

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