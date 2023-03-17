Зарплата до 120 тисяч: в Україні пропонують роботу фахівцям ChatGPT

Різниця зарплат фахівців зі знанням ChatGPT досить широка.

З'явилися вакансії фахівців зі знанням ChatGPT / romankalugin.com

В Україні роботодавці пропонують вакансії працівникам, які мають навички роботи зі штучним інтелектом.

З'явилися вакансії фахівців зі знанням ChatGPT. Такі оголошення вже розміщені на профільному сайті Work.ua.

Звернемо увагу на те, що різниця зарплат фахівців зі знанням ChatGPT досить широка. Є пропозиції від 9 тис грн, однак можна знайти вакансії з оплатою до 120 тис грн.

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Де потрібні фахівці зі знанням ChatGPT:

Маркетинг, реклама, PR;

ІТ, комп'ютери, інтернет;

ЗМІ, видавництво, поліграфія;

Продаж, закупівля;

Управління персоналом, HR.

Що повинні вміти фахівці зі знанням ChatGPT:

формувати супровідні листи;

проводити SEO-оптимізацію товарів;

створювати різний текстовий контент.

використовувати новинки технологій-ChatGPT, Midjourney та інші.

Що таке ChatGPT

ChatGPT - це спеціальний чат-бот зі штучним інтелектом, який розробила компанія OpenAI. Принцип його роботи полягає в тому, що він відповідає на запити людей в діалоговому режимі.

Чат-бот запустили в роботу 30 листопада минулого року. Користувачі зацікавилися ChatGPT через можливість написання коду, створення тексту, перекладу та отримання відповідей на питання. Втім, точність відповідей бота за фактами піддавалася критиці.

Бот доступний у багатьох країнах, крім Китаю, Росії, Білорусі, Афганістану, Венесуели та Ірану.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 18 лютого повідомив, що ChatGPT тепер доступний і в Україні.

"ChatGPT тепер доступний в Україні. Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням - офіційні листи, дзвінки і зустріч з керівництвом", - підкреслив Федоров.

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