Вся валюта різко "злетіла": новий курс валют на 12 листопада

Ангеліна Підвисоцька
11 листопада 2025, 21:12
НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 12 листопада.
Курс валют на 12 листопада / Коллаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 12 листопада
  • На скільки подорожчав курс євро
  • Яким буде курс злотого 12 листопада

Національний банк України підвищив офіційний курс долара, євро та злотого на 12 листопада 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На середу, 12 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 42,01 грн/дол., що на 6 копійки більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Як змінювався курс НБУ в Україні / Інфографіка: Главред
Як змінювався курс НБУ в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,61 грн/євро, що на 7 копійок більше, ніж 11 листопада. Щодо євро гривня послабила свої позиції.

Курс злотого на 12 листопада

11 листопад НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,46 грн/злот. 12 листопада курс трохи змінився - 11,49. Таким чином гривня подешевшала на 3 копійки.

Курс валют - останні новини

Раніше Главред публікував свіжий прогноз фінансових аналітиків. Регулятор пом’якшує тиск на курс, створюючи умови для спокійнішої торгівлі. Водночас триває сезонний попит з боку великих платників, який зростає поступово. Це дозволяє ринку залишатися контрольованим, без надмірного навантаження.

Також економіст розповів, що буде з курсом долара та євро у листопаді. Андрій Новак переконаний, що Національний банк України має всі необхідні інструменти для утримання валютного ринку в рівновазі. За його словами, ключову роль у цьому відіграє зовнішня фінансова підтримка, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.

Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

НБУ курс курс валют курс гривні курс долара курс євро курс гривні курс НБУ
