Ключовий овоч продають за копійки - ціни впали до мінімуму за останні три роки

Рекордний врожай овоча в Україні створив надлишок пропозиції на ринку.

Українська картопля рекордно здешевшала / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Українські аграрії зібрали високий урожай картоплі

Ціни обвалилися до мінімуму за останні 3 роки

Закупівельна ціна в Україні - 6,5-6,7 грн/кг

Цьогоріч українські аграрії зібрали високий урожай картоплі, проте очікуваних прибутків він не приніс. Ціни на внутрішньому ринку обвалилися до мінімальних за останні три роки. Про це повідомив Украгроконсалт.

За підрахунками експертів, закупівельна вартість картоплі сьогодні коливається в межах 6,5-6,7 грн за кілограм. Це значно нижче, ніж у сусідній Молдові, де трейдери нині готові платити 9,5-11,5 грн/кг. Ще торік картопля коштувала щонайменше на 50% дорожче.

Водночас в Україні, попри скорочення площ під культурою, валові збори залишаються високими. Це призвело до перевищення пропозиції над попитом та спричинило різке здешевлення.

Аналітики зазначають, що значна частина врожаю відправляється на зберігання у сховища. Фермери сподіваються, що взимку ціни зростуть, адже саме в цей період попит на картоплю традиційно підвищується.

За словами аналітиків, українська картопля через дорогу логістику не може стати серйозним конкурентом на молдавському ринку. Водночас на внутрішньому ринку вартість залишається низькою, що створює додатковий тиск на виробників.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чи зростуть ціни на картоплю в Україні - думка експерта

Член директорів Української асоціації виробників картоплі Сергій Рибалко у коментарі виданню Комерсант Український заявив, що наразі жодних підстав для зростання цін на картоплю.

"Ніяких причин для підняття цін немає. Якщо не буде ніяких катаклізмів, наприклад, дощів затяжних на три тижні чи морозів до 5-10°C - то ніяких передумов для того, щоб ціни на картоплю зросли, я не бачу", - зазначив він.

За словами Рибалка, наразі триває активне збирання врожаю, який уже сформований і в середньому на 10-15% перевищує минулорічний завдяки збільшенню площ насаджень. Водночас, у Європі цього сезону також отримали дуже високий урожай, що створює додатковий тиск на український ринок.

Ціни на продукти - новини України

Нагадаємо, у вересні борщовий набір був рекордно дешевим, але такі ціни довго не протримаються. Гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль пояснив, що вже з середини жовтня через витрати на зберігання та логістику овочі почнуть дорожчати.

Також ціни на цибулю на внутрішньому ринку вже знизилися до рівня 6–13 грн/кг. Це приблизно на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Як повідомляв Главред, протягом останніх чотирьох тижнів в Україні відчутно подорожчали курячі яйця. Зпочатку серпня їхня вартість зросла приблизно на 20%.

Про джерело: Украгроконсалт Украгроконсалт - це українське аналітично-консалтингове агентство, яке працює на аграрному ринку. Штаб-квартира компанії розташована в Києві. Основна спеціалізація агентства - дослідження аграрного сектору України та країн Чорноморського регіону, підготовка аналітики, прогнозів і консалтингових рішень для учасників ринку. Компанія займається аналізом ринків зернових і олійних культур, а також відстеженням динаміки цін на агропродукцію.

