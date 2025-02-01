Стрімко подешевшав на 27%: популярний овоч б’є рекорди за падінням ціни

Овоч продають все дешевше і на це є декілька причин.

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Українські тепличні огірки різко втратили в ціні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Ціни на тепличні огірки в Україні впали на 27%

Здешевлення пояснюється низьким попитом та збільшенням поставок імпортних огірків

Цього тижня в Україні тепличні огірки продовжують дешевшати рекордними темпами. За даними аналітиків EastFruit, ціни падають через кілька ключових факторів.

Зараз на внутрішньому ринку огірки продаються за ціною від 65 до 110 грн/кг ($1,55-2,63/кг), що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

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Фахівці пояснюють здешевлення низьким попитом на продукцію, а також збільшенням поставок імпортних огірків. Сукупність цих чинників значно вплинула на ринок.

Зазначається, що ціни на тепличні огірки в Україні вже на 27% нижчі, ніж у цей же період минулого року.

Ціни на огірки в супермаркетах України:

Auchan - 109, 80 грн/кг.

АТБ -113,89 грн/кг.

Сільпо - 124 грн/кг.

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Нагадаємо, як повідомляв Главред нещодавно, в Україні дешевшає цибуля. На сьогодні ріпчаста цибуля продається за ціною від 9 до 15 грн/кг (0,21-0,36 долара за кг), залежно від якості та кількості товару.

А от столовий буряк дорожчає. Ціни "підскочили" на 24% за тиждень, це пояснюється помітним скороченням цієї продукції на ринку.

Окрім цього, зросла ціна на білокачанну капусту. Ба більше, овоч став найдорожчим серед усіх позицій борщового набору.

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