В Україні подешевшали важливі продукти, але є нюанс: за що доведеться платити менше

Ціна на деякі продукти однієї з популярних категорій незначно знищилася – аналітики пояснили причину.

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В Україні подешевшали важливі продукти, але є нюанс/ колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Ціни на молочні продукти сповільнили зростання через зниження купівельної спроможності населення

Деякі види молочних продуктів навіть подешевшали

В Україні ціни на молочні продукти залишаються високими, проте зростання вартості сповільнилося через зниження купівельної спроможності населення.

Наразі вартість пастеризованого молока становить 54,79 грн/кг, кефіру (2,5%) – 66,95 грн/кг, а сиру "Голландський" – 531,41 грн/кг. Такі ціни є незначно вищими у порівнянні з попереднім місяцем.

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Але в той же час, коли певні молочні продукти продовжують незначно дорожчати (сири, йогурти тощо), деякі з них навіть впали в ціні, наприклад, знизилася вартість "моцарели". Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Як зазначають аналітики, на динаміку цін також впливає збільшення імпорту сирів та зменшення експортної активності українських компаній.

Згідно з даними станом на 3 лютого 2025 року, ціни на основні молочні продукти в Україні виглядають так:

молоко пастеризоване (2,5%) – 54,79 грн/кг (-1% за місяць, +19% за рік);

кефір (2,5%) – 66,95 грн/кг (+0,7% за місяць, +21% за рік);

сметана (15%) – 161,89 грн/кг (+1,5% за місяць, +23% за рік);

йогурт питний – 103,62 грн/кг (+1,6% за місяць, +15% за рік);

йогурт у стаканах – 161,09 грн/кг (+2,1% за місяць, +18% за рік);

сир кисломолочний (9%) – 264,72 грн/кг (+1,2% за місяць, +19% за рік);

вершкове масло (73%) – 546,71 грн/кг (+1% за місяць, +30% за рік);

сир "Український" (50%) – 530,20 грн/кг (+1% за місяць, +17% за рік);

сир "Голландський" (45%) – 531,41 грн/кг (+3% за місяць, +19% за рік);

сир "Гауда" (45%) – 553,44 грн/кг (+4% за місяць, +19% за рік);

сир "Маасдам" – 654,59 грн/кг (-5,3% за місяць, +22% за рік);

сир "Моцарелла" (45%) – 555,72 грн/кг (+4,9% за місяць, +30% за рік).

Аналітики пояснили, чому ринок молочних продуктів гальмує зростання цін. Зокрема зазначається, що українці з нижчими доходами стали менше купувати молочних продуктів через загальне зростання цін на продукти харчування. Ціни також стримують через зниження попиту. Молокопереробні підприємства скоротили закупівлі молока-сировини, що призвело до надлишку на ринку та стабілізації цін.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що ціни "підскочили" на 24% за тиждень – в Україні дорожчає популярний овоч. Подорожчання пояснюється помітним скороченням цієї продукції на ринку.

Як раніше повідомляв Главред, популярний овоч б’є рекорди за падінням ціни. Овоч продають все дешевше і на це є декілька причин.

Нагадаємо, ціни на популярні продукти різко "злетіли" – що подорожчало найбільше. В Україні почали дешевшати тепличні овочі.

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