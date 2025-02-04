В Україні подешевшали важливі продукти, але є нюанс: за що доведеться платити менше

Коротко:
- Ціни на молочні продукти сповільнили зростання через зниження купівельної спроможності населення
- Деякі види молочних продуктів навіть подешевшали
В Україні ціни на молочні продукти залишаються високими, проте зростання вартості сповільнилося через зниження купівельної спроможності населення.
Наразі вартість пастеризованого молока становить 54,79 грн/кг, кефіру (2,5%) – 66,95 грн/кг, а сиру "Голландський" – 531,41 грн/кг. Такі ціни є незначно вищими у порівнянні з попереднім місяцем.
Але в той же час, коли певні молочні продукти продовжують незначно дорожчати (сири, йогурти тощо), деякі з них навіть впали в ціні, наприклад, знизилася вартість "моцарели". Про це повідомляє Асоціація виробників молока.
Як зазначають аналітики, на динаміку цін також впливає збільшення імпорту сирів та зменшення експортної активності українських компаній.
Згідно з даними станом на 3 лютого 2025 року, ціни на основні молочні продукти в Україні виглядають так:
- молоко пастеризоване (2,5%) – 54,79 грн/кг (-1% за місяць, +19% за рік);
- кефір (2,5%) – 66,95 грн/кг (+0,7% за місяць, +21% за рік);
- сметана (15%) – 161,89 грн/кг (+1,5% за місяць, +23% за рік);
- йогурт питний – 103,62 грн/кг (+1,6% за місяць, +15% за рік);
- йогурт у стаканах – 161,09 грн/кг (+2,1% за місяць, +18% за рік);
- сир кисломолочний (9%) – 264,72 грн/кг (+1,2% за місяць, +19% за рік);
- вершкове масло (73%) – 546,71 грн/кг (+1% за місяць, +30% за рік);
- сир "Український" (50%) – 530,20 грн/кг (+1% за місяць, +17% за рік);
- сир "Голландський" (45%) – 531,41 грн/кг (+3% за місяць, +19% за рік);
- сир "Гауда" (45%) – 553,44 грн/кг (+4% за місяць, +19% за рік);
- сир "Маасдам" – 654,59 грн/кг (-5,3% за місяць, +22% за рік);
- сир "Моцарелла" (45%) – 555,72 грн/кг (+4,9% за місяць, +30% за рік).
Аналітики пояснили, чому ринок молочних продуктів гальмує зростання цін. Зокрема зазначається, що українці з нижчими доходами стали менше купувати молочних продуктів через загальне зростання цін на продукти харчування. Ціни також стримують через зниження попиту. Молокопереробні підприємства скоротили закупівлі молока-сировини, що призвело до надлишку на ринку та стабілізації цін.
Ціни на продукти в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що ціни "підскочили" на 24% за тиждень – в Україні дорожчає популярний овоч. Подорожчання пояснюється помітним скороченням цієї продукції на ринку.
Як раніше повідомляв Главред, популярний овоч б’є рекорди за падінням ціни. Овоч продають все дешевше і на це є декілька причин.
Нагадаємо, ціни на популярні продукти різко "злетіли" – що подорожчало найбільше. В Україні почали дешевшати тепличні овочі.
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