Ціна "тане на очах": в Україні здешевшав на 12% один із основних овочів

Ціна на популярний овоч вже в середньому на 20% нижча, ніж на початку минулого року.

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Цибуля на українському ринку дешевшає / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Ціни на цибулю знизилася на 12%

Зниження цін обумовлене надлишком пропозиції на ринку

Ціни на цибулю в Україні почали поступово знижуватися. Фермери змушені знижувати ціни через надлишок пропозиції та поступове зниження якості цієї продукції. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Якщо ще минулого тижня багато фермерів утримувалися від реалізації ріпчастої цибулі, сподіваючись на підвищення відпускних цін у даному сегменті, то вже поточного тижня українські господарства вирішили почати продаж наявних запасів.

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Таким чином станом на сьогодні кілограм цибулі коштує 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), залежно від якості та обсягів пропонованих партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначимо, що в поточній ситуації власники якісної цибулі ухвалили рішення повністю припинити продажі та заявили про намір відновити реалізацію продукції не раніше березня цього року.

Аналітики нагадують, що наразі ціни на цибулю в Україні вже в середньому на 20% нижчі, ніж на початку лютого 2024 року.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, найдорожчим продуктом у борщовому наборі для українців стала капуста. Ціни на овоч в Україні сягнули рекордних 40 гривень за кілограм. За даними аналітиків, подорожчання зачепило й інші овочі. Мінімальна вартість моркви піднялася з 25 до 28 гривень за кілограм.

Нагадаємо, в Україні тепличні огірки продовжують стрімко дешевшати. Зараз їх продають за 65-110 грн/кг, що на 19% нижче, ніж минулого тижня.

Водночас в Україні стрімко дорожчають столові буряки через скорочення запасів та зростаючий попит. За даними EastFruit, ціни зросли на 24% за тиждень і сягають 14-18 грн/кг.

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