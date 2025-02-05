Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціна "тане на очах": в Україні здешевшав на 12% один із основних овочів

Маріна Фурман
5 лютого 2025, 22:11
310
Ціна на популярний овоч вже в середньому на 20% нижча, ніж на початку минулого року.
овощи, деньги
Цибуля на українському ринку дешевшає / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ціни на цибулю знизилася на 12%
  • Зниження цін обумовлене надлишком пропозиції на ринку

Ціни на цибулю в Україні почали поступово знижуватися. Фермери змушені знижувати ціни через надлишок пропозиції та поступове зниження якості цієї продукції. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Якщо ще минулого тижня багато фермерів утримувалися від реалізації ріпчастої цибулі, сподіваючись на підвищення відпускних цін у даному сегменті, то вже поточного тижня українські господарства вирішили почати продаж наявних запасів.

відео дня

Таким чином станом на сьогодні кілограм цибулі коштує 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), залежно від якості та обсягів пропонованих партій, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначимо, що в поточній ситуації власники якісної цибулі ухвалили рішення повністю припинити продажі та заявили про намір відновити реалізацію продукції не раніше березня цього року.

Аналітики нагадують, що наразі ціни на цибулю в Україні вже в середньому на 20% нижчі, ніж на початку лютого 2024 року.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, найдорожчим продуктом у борщовому наборі для українців стала капуста. Ціни на овоч в Україні сягнули рекордних 40 гривень за кілограм. За даними аналітиків, подорожчання зачепило й інші овочі. Мінімальна вартість моркви піднялася з 25 до 28 гривень за кілограм.

Нагадаємо, в Україні тепличні огірки продовжують стрімко дешевшати. Зараз їх продають за 65-110 грн/кг, що на 19% нижче, ніж минулого тижня.

Водночас в Україні стрімко дорожчають столові буряки через скорочення запасів та зростаючий попит. За даними EastFruit, ціни зросли на 24% за тиждень і сягають 14-18 грн/кг.

Читайте також:

Проєкт EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

продукти харчування ціни на продукти новини України овочі
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ пропонує США "жорсткий торг" щодо України: в МЗС зробили цинічну заяву

РФ пропонує США "жорсткий торг" щодо України: в МЗС зробили цинічну заяву

23:36Світ
"Російська в'язниця - не санаторій": у якому стані повернулися військові з полону

"Російська в'язниця - не санаторій": у якому стані повернулися військові з полону

22:07Україна
Обмін полоненими та вибухи в ТЦК: головні новини України (дайджест)

Обмін полоненими та вибухи в ТЦК: головні новини України (дайджест)

22:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 6 лютого: Ракам - неймовірний день, Левам - грандіозні зміни

Гороскоп на завтра 6 лютого: Ракам - неймовірний день, Левам - грандіозні зміни

Штраф до кількох тисяч євро: чому в Німеччині не можна смажити шашлики

Штраф до кількох тисяч євро: чому в Німеччині не можна смажити шашлики

Карта Deep State онлайн за 5 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

"Починаю втрачати розум": що трапилося зі зрадницею Наташею Корольовою

"Починаю втрачати розум": що трапилося зі зрадницею Наташею Корольовою

Божественна намазка на хліб з елементарних інгредієнтів: готується 5 хвилин

Божественна намазка на хліб з елементарних інгредієнтів: готується 5 хвилин

Останні новини

23:14

Звідти РФ запускає "Шахеди": Приморсько-Ахтарськ під атакою дронів, є прильоти

23:03

Деякі з них можуть здивувати: кінолог назвала 12 найрозумніших пород собак

22:45

Що ні в якому разі не можна робити кошенятам: ветеринар розкрив 5 поширених проблем

22:16

"Повернувся в новому образі": у Макса Барських з'явився двійник

22:11

Ціна "тане на очах": в Україні здешевшав на 12% один із основних овочів

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:07

"Російська в'язниця - не санаторій": у якому стані повернулися військові з полонуФотоВідео

22:00

Обмін полоненими та вибухи в ТЦК: головні новини України (дайджест)

21:47

"Любов": Віра Брежнєва вразила своїм зізнанням про особисте

21:44

Жизель Бюндхен стала мамою втретє - ЗМІ

Реклама
21:39

Бронь від мобілізації отримає ще одна категорія українців: Зеленський підписав указ

21:24

Тест для найспостережливіших: знайдіть птаха, що відрізняється, за 5 секунд

21:15

В ЗСУ розкрили тактику штурмів росіян на Куп'янському напрямку: що вигадав ворог

21:06

"Твій тато помер": Сєдокова розповіла, як її син дізнався про смерть Яніса Тімми

21:04

"Я тебе не лякаю, але...": у мережу потрапило відео, як Кабаєва знущається з дітейВідео

21:00

"Ліки мають стати доступнішими": Зеленський зробив заяву про ціни в аптеках

20:53

РФ вдарила ракетою по Одещині: постраждали випадкові перехожі, є жертва

20:27

Користь скумбрії для людини - всі переваги риби

20:07

Цифри вражають: скільки електроенергії мотає ноутбук

20:01

Путін хоче застосувати ядерну зброю: розкрито деталі договору РФ з Білоруссю

19:58

РФ перекине війська до Білорусі: Зеленський озвучив підступний задум Путіна

Реклама
19:52

Атакує мороз, сніг і сильний вітер: синоптики попереджають про небезпеку

19:17

Бомбічна закуска за 15 хвилин: ідеальний рецепт, який зможуть приготувати всі

19:12

Усі обіймаються і плачуть: емоційна зустріч полонених зі своїми ріднимиФотоВідео

19:10

"Ще той квест": Марина Боржемська поскаржилася на проблеми в особистому житті

19:10

Що відбувається на фронті: останні дані про плани ПутінаПогляд

19:06

Мирний план Трампа представлять наступного тижня: ЗМІ розкрили, що в нього ввійде

19:02

Козир в руках: чому операція в Курській області важлива для України - Зеленський

18:49

"Зміна ситуації на фронті": Зеленський розповів про просування ЗСУ на Запоріжжі

18:44

Долар раптово "пішов на дно": НБУ встановив новий курс валют

18:29

"Настав час": культовий гурт Black Sabbath уперше за 20 років возз'єднається

18:04

Чи зможе Україна перемогти у війні без підтримки США: Зеленський зробив заяву

18:01

Як відправити ліки за кордон: поради та митні вимоги

18:01

У Трампа хочуть змусити Путіна піти у відставку: у ЗМІ розкрили важливі деталі

17:56

Невтішна фотосесія: Тайра Бенкс налякала виглядом в об'єктивах папараці

17:53

План Трампа щодо завершення війни в Україні готові презентувати: Келлог назвав дату

17:41

Марічка Падалко запускає власний YouTube-проєкт "Марічка": перший гість - ветеран Олександр Терен

17:38

Неподалік держкордону: РФ утворила новий плацдарм на Харківщині - DeepState

17:32

3 роки був у полоні: додому повернули прикордонника Андрія НовіковаФото

17:14

Дієтологи назвали 5 цілющих властивостей кіноа: що лікує це зерно

17:02

"Це тільки початок": Україною прокотилась хвиля вибухів в ТЦК - відома причина

Реклама
16:51

Каньє Весту діагностували невиліковне захворювання

16:50

Пентагон готується до виведення всіх військ США із Сирії: що відбувається

16:43

Чому двигуни авто вимірюють у кінських силах: відповідь здивує водіїв

16:34

Росіяни двічі намагалися зайти на територію України: в ДПСУ назвали області

16:15

Тест на IQ з оптичною ілюзією: знайдіть букву "G" серед безлічі "C" за 5 сек

16:09

Незвичайні ковбаси та м'ясні делікатеси з усього світу, які вам точно захочеться скуштувати новини компанії

16:00

"Жаліти не потрібно": зять-окупант продюсера з РФ зник безвісти в Україні

15:55

Обов'язково зацвіте: як доглядати за грошовим деревом

15:55

Зеленський змінив термін дії воєнного стану і мобілізації: до якої дати

15:30

"Не свята": Оля Цибульська розповіла, з чого почався її роман із чоловіком

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти