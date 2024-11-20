Валютний 'шторм' на горизонті: яким буде курс долара в Україні найближчими днями

Різкі зміни курсу євро на міжнародному ринку впливатимуть на міжбанківський та готівковий ринки України, пояснив Олексій Козирєв.

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Яким буде курс валют в Україні до 22 листопада / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Яким буде курс долара до 22 листопада

Яким буде курс євро до 22 листопада

Курс купівлі та продажу готівкового долара до 22 листопада в банках України коливатиметься в діапазоні від 40,90 до 41,80 гривні. У пунктах обміну валют курс очікується трохи іншим — від 41,10 до 41,75 гривні. Таким прогнозом поділився аналітик Олексій Козирєв.

Щодо готівкового євро, у банках прогнозується коридор купівлі-продажу від 43,10 до 44,70 гривні, а в обмінниках – від 43,40 до 44,60 гривні.

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За словами Козирєва, більшість фінансових установ і банків встановлюватимуть спред для долара в межах 20-25 копійок, а для євро – 20-35 копійок. Однак, якщо євровалюта демонструватиме різкі зміни на міжнародному ринку, це спричинить істотні коливання курсу євро і на міжбанківському ринку України.

"Власники обмінників оперативно змінюватимуть свої цінники купівлі/продажу євро протягом дня, а також розширять спред за євро до 30-45 копійок на євро", - додав експерт.

Крім того, Козирєв прогнозує, що курс долара на міжбанку буде від 41,15 до 41,60 гривні. Водночас Національний банк України залишатиметься основним продавцем валюти на торгах.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, протягом 18–24 листопада НБУ продовжить стримувати курси валют, заявив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий. За прогнозами, курси на міжбанку становитимуть 41,2–41,7 грн/долар і 43,5–45 грн/євро, на готівковому ринку — 41,2–41,8 грн/долар і 45–47,5 грн/євро.

Також курс долара в Україні станом на 18 листопада зріс на 3 копійки після двох днів зниження. Натомість євро подешевшав на 19 копійок

Як повідомляв Главред, протягом наступного року курс долара може зрости приблизно на 10%, за прогнозами НБУ. Аналітики прогнозують курс 44,08 грн/долар.

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Хто такий Олексій Козирєв? Олексій Козирєв — аналітик з понад 23-річним досвідом роботи в банківській системі, з яких 21 рік провів на керівних посадах. Спеціалізується на валютних питаннях, цінних паперах, інвестиційних проєктах, кредитуванні та міжнародних ринках. Брав участь у робочих групах Національного банку України та програмах USAID. Автор більше 5 тисяч статей і коментарів у галузі банківської справи та фінансів, а також численних телевізійних інтерв'ю.

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