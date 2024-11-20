Валютний 'шторм' на горизонті: яким буде курс долара в Україні найближчими днями

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс долара до 22 листопада
- Яким буде курс євро до 22 листопада
Курс купівлі та продажу готівкового долара до 22 листопада в банках України коливатиметься в діапазоні від 40,90 до 41,80 гривні. У пунктах обміну валют курс очікується трохи іншим — від 41,10 до 41,75 гривні. Таким прогнозом поділився аналітик Олексій Козирєв.
Щодо готівкового євро, у банках прогнозується коридор купівлі-продажу від 43,10 до 44,70 гривні, а в обмінниках – від 43,40 до 44,60 гривні.
За словами Козирєва, більшість фінансових установ і банків встановлюватимуть спред для долара в межах 20-25 копійок, а для євро – 20-35 копійок. Однак, якщо євровалюта демонструватиме різкі зміни на міжнародному ринку, це спричинить істотні коливання курсу євро і на міжбанківському ринку України.
"Власники обмінників оперативно змінюватимуть свої цінники купівлі/продажу євро протягом дня, а також розширять спред за євро до 30-45 копійок на євро", - додав експерт.
Крім того, Козирєв прогнозує, що курс долара на міжбанку буде від 41,15 до 41,60 гривні. Водночас Національний банк України залишатиметься основним продавцем валюти на торгах.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, протягом 18–24 листопада НБУ продовжить стримувати курси валют, заявив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий. За прогнозами, курси на міжбанку становитимуть 41,2–41,7 грн/долар і 43,5–45 грн/євро, на готівковому ринку — 41,2–41,8 грн/долар і 45–47,5 грн/євро.
Також курс долара в Україні станом на 18 листопада зріс на 3 копійки після двох днів зниження. Натомість євро подешевшав на 19 копійок
Як повідомляв Главред, протягом наступного року курс долара може зрости приблизно на 10%, за прогнозами НБУ. Аналітики прогнозують курс 44,08 грн/долар.
Читайте також:
- Держбюджет-2025: на прифронтові регіони виділять мільярди гривень - Кулеба
- Пенсіонерам в Україні щомісяця доплачуватимуть 2361 грн: хто отримає виплату
- В Україні "впала" ціна на популярні продукти: що подешевшало найбільше
Хто такий Олексій Козирєв?
Олексій Козирєв — аналітик з понад 23-річним досвідом роботи в банківській системі, з яких 21 рік провів на керівних посадах. Спеціалізується на валютних питаннях, цінних паперах, інвестиційних проєктах, кредитуванні та міжнародних ринках. Брав участь у робочих групах Національного банку України та програмах USAID. Автор більше 5 тисяч статей і коментарів у галузі банківської справи та фінансів, а також численних телевізійних інтерв'ю.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред