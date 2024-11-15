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Долар почав рости, євро - "просіло": офіційний курс на 18 листопада

Сергій Кущ
15 листопада 2024, 21:02
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НБУ встановив офіційний курс на 18 листопада 2024 року.
Курс валют в Україні
Курс валют в Україні / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара з 18 листопада
  • Яким буде курс євро з 18 листопада

Курс долара в Україні зріс після зниження два дні поспіль - іноземна валюта додасть 3 копійки в ціні, а ціна євро знизиться.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 18 листопада, пише Главред.

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У свою чергу, курс євро зменшиться на 19 копійок.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США - 41,27 грн (41,24 грн станом на 15 листопада);
  • 1 євро - 43,65 грн (43,46 грн станом на 15 листопада).
Долар США, курс долара, інфографіка Главред
Долар США, курс долара, інфографіка Главред / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в українських банках очікується істотна зміна курсу готівкового долара. Зокрема, до кінця поточного робочого тижня (15 листопада) він перебуватиме в межах від 40,9 до 41,8 грн.

Банкір Тарас Лісовий заявив, що в Україні ситуація з курсом долара в листопаді 2024 року буде досить спокійною через валютні інтервенції НБУ. Протягом місяця очікується зміщення "коридорів" до 41,2-41,8 грн/долар і 45,3-47,3 грн/євро на міжбанку.

Крім того, Міжнародний валютний фонд оприлюднив нові прогнози щодо глобальної економіки. За його оцінками, у 2024 році середній курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар, а до 2029 року долар коштуватиме 51,7 грн.

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