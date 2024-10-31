Розв'язка року: що буде з курсом долара в Україні у листопаді - Лєсовий

Головне:
- На ринку зберігатиметься режим "керованої гнучкості"
- Курс долара протягом місяця буде на рівні 41,5-41,9 грн
- У листопаді може сформуватися підсумковий курс долара
В Україні ситуація із курсом долара у листопаді 2024 році буде досить спокійною через валютні інтервенції НБУ. Про це "РБК-Україна" розповів банкір Тарас Лєсовий.
За його словами, протягом місяця очікується зміщення "коридорів" до 41,2-41,8 грн/долар та 45,3-47,3 грн /євро на міжбанку, а на готівковому ринку до 41,3-42 грн /долар та 45,5-47,8 грн/євро.
Таким чином, у листопаді курс долара може максимально наблизитися до позначки в 42 гривні, що відповідає цифрі макропрогнозу на кінець 2024 року.
"Таким чином, на валютному ринку наближається розв’язка року, однак поки що відсутні передумови для якихось стрімких валютних змін чи якихось непередбачуваних катаклізмів", - додав Лєсовий.
Хто такий Тарас Лєсовий?
Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.
Курс долара в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в українських банках очікувалася помітна зміна курсу готівкового долара, особливо в продажу до кінця жовтня. Згідно з прогнозами, вартість американської валюти мала коливатися в межах 41,2-41,9 грн.
Станом на 29 жовтня, курс долара в обмінних пунктах України продовжував зростати. Зокрема, середній курс продажу долара в Україні тоді був 41,65 грн, а в обмінних пунктах купували долар у середньому по 41,15 гривні.
Раніше директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що у листопаді 2024 року регулятор продовжить докладати додаткових зусиль для недопущення значних курсових коливань.
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