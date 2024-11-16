Долар іде в круте піке: що буде з курсом вже наступного тижня

Якими будуть основні характеристики валютного ринку наступного тижня.

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Курс долара / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

Протягом 18-24 листопада курс долара буде стабільним

Різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн

На готівковому ринку долар триматиметься позначки 41,2-41,8 грн

Протягом 18-24 листопада на валютному ринку України НБУ збереже тактику стримування курсів. Про це заявив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

За його словами, на готівковому ринку очікується рівновага між попитом і пропозицією через розпал сезону передсвяткових знижок.

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"Зазвичай наприкінці року зростання попиту на валюту є об’єктивним, однак його врівноважить кількість громадян, що обмінюватимуть валюту на гривні для здійснення необхідних передсвяткових покупок", - сказав він.

Банкір очікує, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,2-41,7 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,8 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, наступного тижня варто очікувати відносно стабільні курсові показники: на фоні частих і різноспрямованих змін, вони не стануть проблемними для загальної курсової картини", - підсумував банкір.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, офіційний курс НБУ на понеділок 18 листопада зросте після зниження два дні поспіль - іноземна валюта додасть 3 копійки в ціні, а ціна євро знизиться.

Також відомо, що курс долара упродовж наступних 12 місяців зросте ще приблизно на 10%. Фінансові аналітики очікують курс 44,08 грн/долар.

Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що курс долара наприкінці 2024 року буде триматися на рівні 42,5 гривні за долар.

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Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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