В Україні злетіли ціни на курятину: перед святами філе стане "золотим" / Reuters

В Україні за останній рік значно подорожчала курятина - фахівці зафіксували зростання цін на 30%.

За словами експертів, така цінова поведінка продукції призвела до зростання витрат на виробництво, пише UBR. До того ж у 2021 році значно подорожчали зернові, що стало причиною подорожчання комбікорму. У зв'язку з цими факторами виробники курятини не мають іншого виходу, окрім як підіймати ціни.

Водночас в Україні зафіксували скорочення обсягів виробництва курятини попри те, що за останні 10 років показник щорічно зростав.

Так, за словами аналітика УКАБ Світлани Литвин, промислове виробництво за десять місяців 2021 року скоротилося на 3%, у домогосподарствах – на 4%.

"У таких умовах ціна і зросла", - підкреслила вона.

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Таким чином, покупцям потрібно готуватися до нового "святкового" стрибка цін. Зокрема, подорожчає куряче філе та інша популярна продукція.

Раніше йшлося про те, що в Україні ціна на сало побила всі рекорди. Тепер воно коштує дорожче за добірну свинину. Тримати худобу не вигідно і важко, свиноферм в аграрній країні не так багато і спеціалізуються вони на інших породах свиней.

Унаслідок подорожчання енергоносіїв незабаром в українських магазинах можна буде зустріти рафіновану соняшникову олію за ціною понад 100 грн за літр, заявив член "Української Ради бізнесу" і власник компанії "ГрадОлія" Станіслав Таршин.

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