В Україні раптово підскочили ціни на базовий продукт - що подорожчало на 40%

Головне:
- Ціни на ріпчасту цибулю зросли вперше з початку лютого
- Подорожчання становить близько 40%
- Попри ріст, ціни все ще приблизно на 68% нижчі, ніж торік
В Україні вперше з початку лютого зросли відпускні ціни на ріпчасту цибулю. Вартість овоча зросла на 40% за тиждень. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
До цього суттєвого зростання вартості цієї продукції не фіксувалося майже рік - з середини травня 2025 року. Аналітики EastFruit пов’язують нинішню ситуацію на ринку з сезонним виснаженням запасів продукції в місцевих господарствах і зростанням закупівельної активності з боку оптових компаній.
Згідно з даними моніторингу, фермери готові відвантажувати продукцію не дешевше за 4-9 грн/кг ($0,09-0,20/кг). В середньому це на 40% дорожче, ніж було наприкінці минулого робочого тижня.
Попри різкий стрибок ціни, цибуля в Україні все ще залишається значно дешевшою, ніж торік. Різниця складає близько 68% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Більшість господарств уже розпродали свої запаси. Оператори ринку, які ще мають у сховищах якісну продукцію, очікують на подальше зростання цін. За оцінками експертів, тенденція до зростання збережеться до моменту, поки на ринок не почне масово надходити цибуля нового врожаю.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні стартував сезон продажу полуниці і ціни на ягоду помітно знизилися. У середньому полуниця подешевшала приблизно на 41% у порівнянні з березнем.
Також в Україні ціни на картоплю наразі значно нижчі, ніж торік. Вона коштує 5–11 грн/кг проти 13–23 грн/кг у 2025 році. Причиною зниження є великі обсяги врожаю та дрібні бульби через посуху.
Крім цього, за останні дні ціни на огірки впали майже на 40%. Наразі огірки в господарствах реалізуються по 50–90 грн/кг. Причиною здешевлення називають надлишок пропозиції на ринку при слабкому попиті.
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред