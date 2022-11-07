УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Їжа для багатіїв: ціни на гречку і яйця в Україні стали однаковими

7 листопада 2022, 16:45

Чому ціни на гречку і яйця в Україні зрівнялися та коли впаде вартість продуктів.

ціни на гречку, ціни на яйця
Ціни на яйця і гречку / pixabay, УНІАН

В Україні ціни на продукти продовжують шокувати. Так, десяток курячих яєць вже зрівнявся в ціні з 1 кілограмом гречки.

Ціни на гречку в Україні вдалося стабілізувати, як і говорили експерти.

Вартість гречки поки не підвищується, вона обійдеться на кілька гривень дешевше, ніж минулого місяця - 78,70 грн/кг.

"До кінця року заборона на експорт гречки буде діяти однозначно. Чи буде він продовжений з січня 2023 року - ми зрозуміємо в кінці листопада, оскільки її збір триває. Коли ми побачимо, що виробництво, яке було прогнозовано на рівні 140 тис.тонн, буде вже у нас в коморі, тоді можна буде про щось говорити. Але вільного експорту точно не може бути", - пояснив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Ціни на гречку в Україні
ціни на гречку

Ціни на яйця

А ось ціни на курячі яйця за місяць значно збільшилися. Зараз за десяток яєць торгової марки Квочка доведеться віддати від 79 гривень, тоді як минулого місяця їх можна було придбати за 57 гривень.

За 30 штук таких же яєць доведеться віддати 218,55 грн, тоді як минулого місяця їх ціна була на рівні 180,45 грн.

Відзначимо, що вперше за довгий час ціни на гречку і яйця зрівнялися в ціні.

Вартість яєць може знизитися ближче до Нового року, обіцяють експерти.

Ціни на яйця в Україні
ціни на гречку

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

Читайте також:

яйца гречка ціни на продукти
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:22

"Давайте разом посмажимо шашлики": Лукашенко зробив цинічну заяву про "допомогу" українцям

18:15

Купувати чи продавати: українцям розповіли, що буде з доларом до кінця листопадаВідео

18:15

"Кинули в підвал і хочуть розстріляти": окупанти погрожують мобілізованим, які відмовилися від штурмуВідео

18:10

Росія готує нову ракетну атаку на Україну: у ЗСУ назвали цілі окупантівВідео

18:05

ЗСУ отримали вже 30 автомобілів за сприяння Favbet Foundation

Реклама
17:39

Безсоромні і підступні: 7 імен жінок, які люблять розбивати сім'ї

17:36

"Будемо видаляти дві нирки та печінку": Пригожин підтвердив втручання РФ у американські вибориВідео

17:26

Найнебезпечніші два тижні: астролог назвав 11 міст України, у яких РФ влаштує терорВідео

17:13

Зрадниця Седокова заспівала пісню "ВіаГри" і показала, як "кайфує" її молодий чоловікВідео

16:45

"Тату, я вірю в тебе. Все переживемо": Тополя показав зворушливий малюнок своїх дітейВідео

16:45

Їжа для багатіїв: ціни на гречку і яйця в Україні стали однаковимиВідео

16:43

Помер творець гурту Ласковый май і автор пісні Белые розы

16:42

Прикмети на 8 листопада: які 3 речі потрібно зробити, щоб рік був багатий для всієї родиниВідео

16:41

Розкол у верхівці армії: в РФ наростає конфлікт між Шойгу, Пригожиним і КадировимВідео

16:40

В Україні впали ціни на яйцяВідео

16:33

"Він дуже огидний": учасника "Холостяка-12" Топольського звинуватили в сексуальних домаганняхФото

16:12

У Кремлі змирилися з втратою Херсона: озвучені дві версії "відступу"Відео

16:06

Назріває скандал: Тіна Кароль образилася, що не стала членом журі Нацвідбору на Євробачення-2023

15:49

Чому воду після варіння яєць ніколи не можна виливати: 5 секретів, які здивують кожногоВідео

15:48

"Навіщо говорити з трупом": Арестович розклав по поличках тему з переговорамиВідео

Реклама
15:35

Коли у Києві можуть скасувати відключення світла: у ДТЕК назвали терміниВідео

15:32

"Протверезіла, але нічого не повернути!": чому зірки Сватів Артем'єва і Кравченко перестали спілкуватися

15:10

Собчак пішки повернулася до Росії

15:07

Наречена Путіна: скандальна Оксана Байрак ділилася своїми фантазіями про президента РФ

15:05

В Україні ліквідували окупанта Медведєва: пішов на війну "не роздумуючи"

14:59

Неймовірна закуска на Новий рік 2023 з 3 інгредієнтів: рецепт, який замінить оселедець під шубоюВідео

14:53

"У них своє бачення перебігу війни": Жданов відповів, чому США так повільно дають Україні зброюВідео

14:46

Контратака ЗСУ: на Південному напрямку українські війська перейшли в наступВідео

14:40

Виплати ВПО припиняться: в уряді розповіли, хто залишиться без фіндопомогиВідео

14:03

Катя Осадча розповіла про зйомку у Song of My Life та про те, як зараз створюється українська нація

13:57

"Одна подія допоможе Україні говорити з позиції сили": США і НАТО назвали умову мирних переговорів з РФВідео

13:55

Потрапили в засідку ЗСУ, біжать врозтіч: нові деталі розгрому військ РФ під ВугледаромВідео

13:27

До весни буде підготовка: полковник розповів, коли армія РФ може знову піти в наступВідео

13:12

"Ракетний щит": в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і AspideВідео

13:07

Втоплять свої ж війська: Жданов оцінив ризик підриву Росією Каховської ГЕС

13:00

Гороскоп на завтра 8 листопада 2022: Ракам - хороші новини, Дівам - плітки, Стрільцям - удачаВідео

12:57

Знищення бригади морпіхів РФ під Вугледаром: у ЗСУ розкрили деталі розгромуВідео

12:37

"Почистили нашу естраду": Лоліта назвала себе останньою російською співачкою

12:29

"Велика Росія" виявилася фейком, на неї чекає крах — ЄрмакВідео

12:10

Знову не обійшлося без диявола: Медведєв назвав нову причину війни РФ проти УкраїниВідео

Реклама
12:00

Яка ви особистість: тест по картинці розкриє таємниці характеру

11:44

Іскандери закінчуються: РФ планує бити по Україні потужними іранськими ракетамиВідео

11:40

Український національний відбір на Євробачення-2023: названі імена трьох суддівВідео

11:36

Тепло і затишок: осінні аромати для жінок новости компании

11:33

Загальна мобілізація в Україні: ЗМІ дізналися, чи закінчиться вона в 2022 роціВідео

11:24

Замість землі - туалетний папір: як виростити зелень на підвіконні

11:16

Колектив телеканалу FREEДOM допомагає волонтерам, які працюють на сході та півдні УкраїниВідео

10:50

ЗСУ розгромили батальйон Ахмат у Лисичанську: десятки кадирівців знищеноВідео

10:34

"Ракети дальністю до 1000 км": Піонтковський розповів, яку зброю Україна отримає від СШАВідео

10:28

"Котел" під Вугледаром: у РФ відповіли російським морпіхам, які влаштували бунтВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти