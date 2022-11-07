Їжа для багатіїв: ціни на гречку і яйця в Україні стали однаковими

Ціни на яйця і гречку / pixabay, УНІАН

В Україні ціни на продукти продовжують шокувати. Так, десяток курячих яєць вже зрівнявся в ціні з 1 кілограмом гречки.

Ціни на гречку в Україні вдалося стабілізувати, як і говорили експерти.

Вартість гречки поки не підвищується, вона обійдеться на кілька гривень дешевше, ніж минулого місяця - 78,70 грн/кг.

"До кінця року заборона на експорт гречки буде діяти однозначно. Чи буде він продовжений з січня 2023 року - ми зрозуміємо в кінці листопада, оскільки її збір триває. Коли ми побачимо, що виробництво, яке було прогнозовано на рівні 140 тис.тонн, буде вже у нас в коморі, тоді можна буде про щось говорити. Але вільного експорту точно не може бути", - пояснив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Ціни на яйця

А ось ціни на курячі яйця за місяць значно збільшилися. Зараз за десяток яєць торгової марки Квочка доведеться віддати від 79 гривень, тоді як минулого місяця їх можна було придбати за 57 гривень.

За 30 штук таких же яєць доведеться віддати 218,55 грн, тоді як минулого місяця їх ціна була на рівні 180,45 грн.

Відзначимо, що вперше за довгий час ціни на гречку і яйця зрівнялися в ціні.

Вартість яєць може знизитися ближче до Нового року, обіцяють експерти.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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