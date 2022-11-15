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700 гривень за одну поїздку: після ракетної атаки ціни на таксі в Києві підняли

15 листопада 2022, 20:37

Щоб проїхатися на таксі з правого на лівий берег потрібно заплатити мінімум 500 гривень.

Київ, пробки в Києві
Пробки в Києві / скріншот

Увечері, 15 листопада, в Києві через ракетні удари підняли ціни на таксі. Тепер доїхати з правого берега міста на лівий влетить киянам в копієчку.

Щоб проїхатися на таксі з правого на лівий берег потрібно заплатити мінімум 500 гривень. А деякі категорії таксі коштують більше 1000 гривень.

Попит на таксі зріс, в тому числі через те, що нібито червона гілка метро "Академмістечко" - "Лісова" не працюватиме до кінця доби.

Під час повітряної тривоги сьогодні на червоній гілці потяги деякий час дійсно ходили тільки в один бік - від "Арсенальної" до "Академмістечка". Однак офіційних заяв про зміни в графіку представників столичної підземки не було.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко написав, що столичне метро, після ракетної атаки на Київ і тривалої повітряної тривоги, відновлює рух у звичайному режимі.

На деяких підземних станціях, де зібралося багато людей, висадку пасажирів відновлюють поступово.

Синя лінія метро курсувала в звичайному режимі.

Пробки в Києві

У столиці ввечері, після екстреного відключення світла, трапилися масові затори.

Зараз найдовші пробки спостерігають:

  • на мостах Патона, Південному, Повітрофлотському.
  • на проспектах Перемоги, Бажана, Лобановського, Московському і Броварському, вулицях Хрещатик, Жилянській, Олени Теліги, Льва Толстого, Антоновича, Новокостянтинівській і Саксаганського

Ускладнено автомобільний рух по Великій Окружній дорозі, Індустріальному шляхопроводу, Поштовій та Бессарабській площах.

ціни на таксі в Києві
Ціни на таксі в Києві / скріншот
ціни на таксі
Ціни на таксі / скріншот

Що відомо про масовий обстріл України 15 листопада

Росіяни вдень 15 листопада запустили ракети по Україні. З 12 години дня лунала повітряна тривога. Вибухи були чутні як мінімум у 18 містах нашої держави, зокрема — у Києві, Львові та Одесі.

В результаті чого в ряді областей України ввели аварійні відключення світла. На місцях "прильотів" працюють екстрені служби. Росія випустила сьогодні близько 100 ракет.

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