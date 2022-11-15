700 гривень за одну поїздку: після ракетної атаки ціни на таксі в Києві підняли

Щоб проїхатися на таксі з правого на лівий берег потрібно заплатити мінімум 500 гривень.
Увечері, 15 листопада, в Києві через ракетні удари підняли ціни на таксі. Тепер доїхати з правого берега міста на лівий влетить киянам в копієчку.
Щоб проїхатися на таксі з правого на лівий берег потрібно заплатити мінімум 500 гривень. А деякі категорії таксі коштують більше 1000 гривень.
Попит на таксі зріс, в тому числі через те, що нібито червона гілка метро "Академмістечко" - "Лісова" не працюватиме до кінця доби.
Під час повітряної тривоги сьогодні на червоній гілці потяги деякий час дійсно ходили тільки в один бік - від "Арсенальної" до "Академмістечка". Однак офіційних заяв про зміни в графіку представників столичної підземки не було.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко написав, що столичне метро, після ракетної атаки на Київ і тривалої повітряної тривоги, відновлює рух у звичайному режимі.
На деяких підземних станціях, де зібралося багато людей, висадку пасажирів відновлюють поступово.
Синя лінія метро курсувала в звичайному режимі.
Пробки в Києві
У столиці ввечері, після екстреного відключення світла, трапилися масові затори.
Зараз найдовші пробки спостерігають:
- на мостах Патона, Південному, Повітрофлотському.
- на проспектах Перемоги, Бажана, Лобановського, Московському і Броварському, вулицях Хрещатик, Жилянській, Олени Теліги, Льва Толстого, Антоновича, Новокостянтинівській і Саксаганського
Ускладнено автомобільний рух по Великій Окружній дорозі, Індустріальному шляхопроводу, Поштовій та Бессарабській площах.
Що відомо про масовий обстріл України 15 листопада
Росіяни вдень 15 листопада запустили ракети по Україні. З 12 години дня лунала повітряна тривога. Вибухи були чутні як мінімум у 18 містах нашої держави, зокрема — у Києві, Львові та Одесі.
В результаті чого в ряді областей України ввели аварійні відключення світла. На місцях "прильотів" працюють екстрені служби. Росія випустила сьогодні близько 100 ракет.
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