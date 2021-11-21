Під Новий рік ціни на продукти досягнуть захмарного рівня: що подорожчає найбільше

Додадуть в ціні найпопулярніші продукти. / УНІАН

В Україні стрімкими темпами дорожчає споживчий кошик. Експерти прогнозують ще більше зростання цін на продукти харчування під Новий Рік.

Як пише Depo.ua, рекордсменом зі зростання ціни серед продовольства стане цукор, який, як і всі інші продукти подорожчає через високу вартість природного газу.

Крім цукру подорожчає і гречка. Очікується, що ціна на крупу підніметься до 60-65 гривень за кілограм. При чому ціна може стати ще більшою, якщо Росія заборонить ввезення крупи в Україну.

Піде за гречкою і рис. Виною цьому буде дорожнеча енергоносіїв і логістики.

Виробник рослинного масла також продовжать орієнтуватися на європейський ринок, тому його ціни теж зростуть.

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Свинина теж подорожчає. Вонаможе подвоїти в ціні через обмеження імпорту дешевого м'яса з Європи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні стрімко зростають ціни на всі продукти і на паливо, в тому числі. Експерти спробували зробити прогноз про те, що ж буде далі, і чого чекати українцям. Однак перспективи, м'яко кажучи, не райдужні.

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