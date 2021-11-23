В Україні різко впали ціни на паливо

Знову можна кататися на машині / УНІАН

В Україні ні з того ні з сього обірвалися ціна на паливо. Розрахункові ціни для бензину і "дизель" знижені майже на гривню.

Про це свідчать дані Міністерства економіки, оприлюднені у вівторок, 23 листопада.

Йдеться про нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку.

Таким чином, станом на понеділок, 22 листопада, розрахункові ціни для бензину знижені на 1,03 гривень - з 28,18 гривень до 27,15 гривень за літр. А для дизельного палива знижені на 72 копійки - з 24,55 гривень до 23,83 гривень за літр.

читайте такожПід Новий рік ціни на продукти досягнуть позамежного рівня: що подорожчає найбільшеЗрештою, з урахуванням максимальних націнок, вартість бензину на АЗС не зможе перевищувати 32,15 гривень за літр, а дизельного палива - 30,83 гривень за літр.

Нагадаємо, раніше експерти заявили, що вартість нафти в середньостроковій перспективі може зрости до ста доларів за барель з нинішніх 80 доларів. І тоді бензин в Україні подорожчає, як мінімум, до 45 гривень за літр.

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