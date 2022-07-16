В Україні рекордно злетіла вартість цукру: що буде з ціною далі

Ціни на цукор / REUTERS

В Україні почала стрімко зростати ціна на цукор. Тільки за тиждень середня вартість кілограма цього продукту зросла більш ніж на 1 гривню. Аналітики пов'язують це з початком активного сезону консервування.

Експерт і аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин пояснила, чому цукор так подорожчав останнім часом і коли можна очікувати стабілізації цін на нього.

За словами експерта, в червні цукор був одним з лідерів подорожчання серед продуктів харчування.

За словами Литвин, на зростання цін на цукор впливає цілий ряд факторів. Серед них, зокрема, підвищений попит з боку споживачів через сезон консервування фруктів, а також зростання вартості енергоносіїв, пального, а також значного зростання вартості доставки.

Крім того, експерт зазначає, що в кінці сезону ціни зазвичай трохи ростуть.

Проте вже у вересні розпочнеться збір врожаю цукрових буряків нового сезону і відповідно новий сезон цукроваріння.

"Якщо погодні умови дозволять отримати хорошу врожайність, тому що засіяли достатню кількість площ, то буде вироблено достатню кількість цукру і ціна стабілізується. Однак інфляційні процеси, які можуть спостерігатися в Україні, можуть додатково позначитися на подальшому ціноутворенні", - зазначила Литвин, пише РБК-Україна.

Нагадаємо, державне підприємство Артемсіль через бойові дії в Донецькій області повністю зупинило роботу. Виробляти сіль підприємство не може, оскільки не можна наражати людей на небезпеку. Крім того, більшість співробітників вже евакуювалися.

Всі запаси готової продукції були вивезені зі складів ще в квітні. Тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

Українці почали масово скуповувати сіль після того, як пішли розмови про можливий дефіцит товару. Через шалений попит деякі магазини різко підвищили вартість мало не в 10 разів.

На піку ажіотажу ціна кілограма солі в окремих місцях сягала 95 гривень.

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