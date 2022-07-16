УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

В Україні рекордно злетіла вартість цукру: що буде з ціною далі

16 липня 2022, 23:18

За словами експерта, в червні цукор був одним з лідерів подорожчання серед продуктів харчування.

цукор, ціни
Ціни на цукор / REUTERS

В Україні почала стрімко зростати ціна на цукор. Тільки за тиждень середня вартість кілограма цього продукту зросла більш ніж на 1 гривню. Аналітики пов'язують це з початком активного сезону консервування.

Експерт і аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин пояснила, чому цукор так подорожчав останнім часом і коли можна очікувати стабілізації цін на нього.

За словами експерта, в червні цукор був одним з лідерів подорожчання серед продуктів харчування.

За словами Литвин, на зростання цін на цукор впливає цілий ряд факторів. Серед них, зокрема, підвищений попит з боку споживачів через сезон консервування фруктів, а також зростання вартості енергоносіїв, пального, а також значного зростання вартості доставки.

Крім того, експерт зазначає, що в кінці сезону ціни зазвичай трохи ростуть.

Проте вже у вересні розпочнеться збір врожаю цукрових буряків нового сезону і відповідно новий сезон цукроваріння.

false

"Якщо погодні умови дозволять отримати хорошу врожайність, тому що засіяли достатню кількість площ, то буде вироблено достатню кількість цукру і ціна стабілізується. Однак інфляційні процеси, які можуть спостерігатися в Україні, можуть додатково позначитися на подальшому ціноутворенні", - зазначила Литвин, пише РБК-Україна.

Нагадаємо, державне підприємство Артемсіль через бойові дії в Донецькій області повністю зупинило роботу. Виробляти сіль підприємство не може, оскільки не можна наражати людей на небезпеку. Крім того, більшість співробітників вже евакуювалися.

Всі запаси готової продукції були вивезені зі складів ще в квітні. Тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

Українці почали масово скуповувати сіль після того, як пішли розмови про можливий дефіцит товару. Через шалений попит деякі магазини різко підвищили вартість мало не в 10 разів.

На піку ажіотажу ціна кілограма солі в окремих місцях сягала 95 гривень.

Читайте також:

цукор ціни на продукти
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:18

В Україні рекордно злетіла вартість цукру: що буде з ціною далі

23:04

Окупанти зазнають значних втрат: у росіян не виходить повністю захопити Луганську областьВідео

23:02

Удари HIMARS і "штурм": в ОП розкрили сценарій звільнення півдня УкраїниВідео

22:35

Зрадник "зливав" дані РФ: затримано ексначальника кримського главку СБУВідео

22:35

Надя Дорофєєва в білосніжному вбранні оголила плечі на багатотисячну аудиторію

Реклама
22:13

Зеленський різко попередив українців про фейки з Росії і "масові ракетні удари"Відео

22:02

Бійці ЗСУ ліквідували командира штурмової роти "елітних" військ РФВідео

21:33

Ворог отримав по зубах під Бахмутом: ЗСУ "перемололи" диверсантів РФВідео

21:30

Окупанти атакували "Іскандерами" Покровськ і повністю знищили село: багато загиблихВідео

21:14

Потап показав, як виглядає після паралічу обличчяВідео

20:55

"Загроза є": у розвідці не виключили нову атаку РФ з БілорусіВідео

20:34

Зачистка передмістя Херсона: стало відомо про нове просування ЗСУВідео

20:28

Суд у Гаазі в жовтні перейде до розгляду справи про геноцид українців - МЗСВідео

20:10

Прикмети на 18 липня: які 3 речі потрібно зробити, щоб захистити сім'ю від бід і залучити грошіВідео

20:06

"Ти - саме літо!": 54-річна Кайлі Міноуг в божевільній міні-сукні засвітила стрункі ніжки

19:59

Нові ракети для HIMARS знищать логістику РФ: у Раді розкрили деталі постачання зі СШАВідео

19:52

П'єте одине сміття кожен день: який чай найшкідливіший і несе неймовірну небезпекуВідео

19:31

РФ завдала ракетного удару по Україні з Каспію: що відомо про "прильоти" і руйнуванняВідео

19:30

Відставка прем'єр-міністрів у ЄС: чи будуть наслідки для УкраїниПогляд

19:19

У Німеччині скасували концерт і "видворили" путінську співачкуВідео

Реклама
18:58

Штурм РФ нарвався на потужну відповідь: на Донбасі ЗСУ змусили окупантів відступитиВідео

18:49

День металурга 2022: потужні привітання для рідних і колег, картинки та листівки

18:44

"Вона в Чернівцях": російський актор Юшкевич попрощався з матір'ю і підтримав "спецоперацію"

18:42

"Це не війна лише проти України": у Чехії закликали дати ЗСУ бойову авіаціюВідео

18:13

"Нас просто вбивають": мама загиблої у Вінниці дівчинки розповіла про пережитеВідео

18:10

"Почалася репетиція осіннього замісу": астрологи назвали міста України, які чекає бомбардуванняВідео

17:33

Окупантів спалили разом з танками: у ЗСУ показали "вогняні" кадриВідео

17:17

Рікі Мартін звинувачений у сексуальному насильстві над родичем

17:10

Розкрито страшний діагноз Дюжева, який підтримує війну в Україні

16:58

Зачистка Криму HIMARS: в ГУР розкрили цілі далекобійних РСЗВВідео

16:50

Буде багато смачного варення: як отримати відро смородини з кущаВідео

16:42

Як відіпрати жирні плями: 5 надзвичайно простих способів з ідеальним результатом

16:38

"Буде перелом у війні на користь України": у розвідці попередили про новий наступ Росії

16:35

Прикмети на 17 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:34

Білорусь піде війною на Україну, перелому не буде: астролог озвучив тривожний прогнозВідео

16:33

Вогневий наліт на Луганщині: бійці Kraken знищили 60 окупантів і взяли полоненихВідео

16:20

Україна перетвориться на "річку": синоптики попередили про циклон з потужними зливамиВідео

16:16

Множинні травми і нещасний випадок: розкрито подробиці смерті Івани Трамп

15:59

Дезертують взводами з передової: окупанти розповідають, як тікають з УкраїниВідео

15:45

"Я не хочу змагатися з вбивцями": українська спортсменка публічно накинулася на росіянокВідео

Реклама
15:35

"Впевнена, що зловмисники будуть знайдені": Камалія стала жертвою шахраїв

15:32

Далекобійний ЗРК прикриє небо: ЗСУ озброять двома батареями NASAMSВідео

15:29

Чому українцям треба бити ворога не лише "хімарсами" і "байрактарами"Погляд

15:28

"Коли люди спали, на них обвалився під’їзд": в Чугуєві ракета вбила подружжяФотоВідео

14:59

Найсмачніша та неймовірно хрустка квашена капуста: простий рецептВідео

14:58

Розірвати блокаду РФ: у США спрогнозували терміни контрудару ЗСУ на півдніВідео

14:50

500 бурятів драпонули з України, почувши вибухи від ракет HIMARSВідео

14:38

Через Маріуполь на Запоріжжя пройшла велика колона військової техніки РФВідео

14:34

Вантаж 200 для Курил: український спецзагін "покришив" підрозділ окупантів під Слов'янськомВідео

14:31

"РФ зараз святкує": відставка Драгі може позбавити Україну військової підтримки Італії - Politico

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти