В Україні запрацював щоденний контроль цін на продукти: що в списку

В Україні запрацював щоденний контроль цін на продукти / УНІАН

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодня моніторить ціни на соціально значущі товари, щоб не допустити зростання їх вартості. Йдеться про деякі продукти харчування, а також медикаменти і пальне.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що на час воєнного стану планові та позапланові заходи державного нагляду припинені. Щодня будуть моніторити тільки соціально значиму продукцію.

Це допоможе уникнути необґрунтованого зростання цін на товари, які зараз особливо важливі для жителів України.

Які товари є соціально значущими

Борошно пшеничне;

макаронні вироби;

батон;

хліб;

крупа гречана;

крупа вівсяна;

свинина;

яловичина;

птиця (тушки курячі);

молоко;

масло вершкове;

сметана;

яйця курячі;

Олія соняшникова;

цукор кристалічний;

капуста білокачанна;

цибуля ріпчаста;

буряк;

морква;

картопля;

етанол (розчин 96%);

нестероїдні протизапальні лікарські засоби (українські);

антибактеріальні лікарські засоби (українські);

бензин (марки А-92 і А-95);

дизельне паливо;

газ скраплений для автомобілів.

У Держпродспоживслужбі додали, що з 14 березня відновилася Логістика багатьох підприємств. Це поліпшило ситуацію з асортиментом товару, а отже – з'явилася можливість знизити ціни на бакалійні товари, хлібобулочні вироби, деяку молочну та м'ясну продукцію, а також на паливо.

Як раніше повідомляли, командири російських окупаційних військ в Україні займаються грабежами і мародерством.

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