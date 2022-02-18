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Українцям загрожує дефіцит цукру: названа несподівана причина

18 лютого 2022, 11:51

Посівних площ під цукровим буряком стало менше на третину.

цукор
/ pixabay

У зв'язку зі скороченням посівних площ цукрових буряків в Україні може виникнути дефіцит цукру.

Нове скорочення посівних площ може відбутися після очікуваного в 2022 році зростання витрат на вирощування цієї культури на 44%, пише Ukrainian Agribusiness Club.

Зазначається, що аграріям вирощувати цукровий буряк стає невигідно через дорожнечу добрив, засобів захисту, палива, підвищення орендної плати за землю та інших складових собівартості.

Ситуація, що склалася змушує замислюватися про переорієнтацію на інші культури, які до того ж користуються підвищеним попитом на світовому ринку, наприклад соняшник або кукурудзу.

При цьому тільки за останні п'ять років посівних площ під цукровим буряком стало менше на 29%, а в порівнянні з початком тисячоліття – майже в чотири рази менше.

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Раніше віце-президент Національної академії аграрних наук Ануш Балян попередила, що цього року можливо подорожчання цукру на 20-30% через інфляційні процеси і зростання накладних витрат оптових і роздрібних мереж, пов'язаних зі згаданим підвищенням вартості енергоресурсів.

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