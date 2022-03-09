Уряд обмежив ціни на продукти / ua.depositphotos.com

Україна ввела контроль цін на ряд продуктів. Зокрема, хліб, крупи, борошно, масло, яйця, м'ясо, овочі, ліки, а також паливо.

Таким чином на період дії воєнного стану обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією, Держспоживслужбою та Держлікслужбою доручено забезпечити контроль за встановленням роздрібними продавцями цін на наступні товари-Борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №223 від 6 березня, в цьому списку також свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, Олія соняшникова і цукор кристалічний.

Крім того, Того здійснюватиметься контроль роздрібних цін капусти білокачанної, цибулі ріпчастої, буряка, моркви, картоплі, етанолу (розчин 96%), вітчизняних нестероїдних протизапальних та антибактеріальних ліків, бензину А-95, дизпалива та скрапленого газу.

Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

Читайте також: