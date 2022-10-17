В Україні рекордно подорожчав хліб: ціни на головний продукт зашкалюють

Ціни на хліб / pixabay, УНІАН

Ціни на хліб в Україні знову злетіли. Головний продукт у кожному домі українців подорожчав. В середньому за 650-грамовий буханець хліба потрібно заплатити більше 31 гривню.

Така ціна на 2 грн більше, ніж була у вересні. Тоді буханець хліба в середньому коштував 29,35 гривень. Відповідно, ця ціна стала найвищою за більш ніж 5 років, повідомляє Мінфін.

Згідно з даними Мінфіну, в окремих мережах супермаркетів ціна на пшеничний хліб становить від 30,7 гривень до 32 гривень.

Повідомляється, що у вересні порівняно з серпнем хліб подешевшав на 57 коп. – із середньомісячних 29,92 грн. до 29,35 грн. Слід зазначити, що до цього часу ціни росли 3 місяці поспіль. У квітні з середніх 26,41 грн за буханець ціна зросла до 22,7 грн, ця ж ціна протрималася і весь травень.

Зростання вартості хліба в останні місяці:

червень – 26,41 грн/буханка (+3,71 грн);

липень – 27,5 грн./буханка (+1,09 грн);

серпень – 29,92 грн/буханка (+2,6 грн).

Слід додати, що станом на 1 жовтня, буханець пшеничного хліба в середньому коштував 30,35 грн. Станом на 17 жовтня становить понад 32 гривень. Тобто, за половину жовтня хліб подорожчав на 1,5 гривні.

За минулий місяць, з 17 вересня по 17 жовтня середні ціни збільшилися на 2 гривні.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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