Рекордне подорожчання: ціни на продукти в Україні злетять

Ціни на продукти / pixabay

Ціни на продукти з початку 2023 року зросли на чверть. Як говорить економіст Олег Пендзин, до кінця року продукти подорожчають ще на 7-10%. За його словами, з початку цього року вартість продовольчого кошика зросла на 25%. Найбільше подорожчали овочі - майже в два рази.

"Це в першу чергу борщовий набір: цибуля, морква, буряк, капуста. Найменше підскочила в ціні картопля - на 10-12%. Те ж стосується і фруктів, вони теж подорожчали майже в два рази", - говорить Пендзин, передає УНН.

На скільки подорожчали інші продукти харчування:

хліб і хлібопродукти подорожчали як мінімум на 30%,

молоко - 20%,

цукор - 19%,

м'ясо - приблизно на 20%.

"Зараз панікують з приводу подорожчання яєць. Але на початку року вони коштували близько 37 грн за десяток, сьогодні — в середньому 48 грн за десяток. Тобто вартість збільшилася приблизно на 17-18%, це при тому, що продовольчий кошик в цілому - на 25%. У період квітень-червень яйце було дешевше, ніж на початку року. І вже з найнижчої за цей рік ціни вона почала зростати. Але 70% вартості яйця - це комбікорм. А комбікорм - це кукурудза, яка зараз сильно підскочила в ціні. Тому я думаю, що яйце буде рости в ціні і далі", - зазначив Пендзин.

Які продукти подорожчають в Україні

Економіст прогнозує, що до кінця року ціни на продукти піднімуться ще на 7-10%.

Крім яєць, дорожчатимуть овочі з фруктами, традиційно дорожчають після збору врожаю. Також буде збільшуватися вартість хлібобулочних виробів і круп, так як ця категорія продовольства буде проводитися з нового врожаю, який є більш дорогим.

Що стосується м'яса, то буде дорожчати курятина. Яловичину і свинину українці споживають менше, так що помітного зростання цін на них не прогнозується.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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