Ціни на продукти в Україні б'ють рекорди: що подорожчає до Нового року

На сьогодні тільки ціни на овочі на 40-60% дорожче, ніж минулого року.
Ціни на продукти харчування в Україні у вересні 2022 року порівняно з груднем минулого року зросли 27,4%.
Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат), це вище загальної інфляції в Україні, яка склала 21,8%.
За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали:
- фрукти - на 75,9%,
- овочі - на 42,0%,
- риба та рибопродукти - 37,6%,
- цукор - на 32,5%,
- хліб і хлібопродукти - на 28,9%,
- макаронні вироби - на 25,8%.
Крім того, масло подорожчало на 19,9%, м'ясо і м'ясопродукти - на 19,8%, хліб - на 17,2%, сир - на 16,4%, соняшникова олія - на 14,0%, молоко на 10,5%, яйця - 1,8%.
Які продукти подорожчають
"Навіть якщо продукція буде закуповуватися за кордоном дешевше, всередині країни вона буде продаватися за ринковою ціною. І ціни будуть орієнтуватися якраз на імпорт. Сьогодні овочі і так стоять на 40-60% дорожче, ніж минулого року, але чекати зниження цін точно не варто", - зазначає аналітик Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Подорожчання, за словами Пендзина, почнеться з середини жовтня, а вартість зберігання овочів в спеціальних приміщеннях підвищить їх ціну мінімум на 10%.
"Правда, попит на овочі може бути меншим за рахунок того, що багато посадили і зібрали хороший урожай, а багато хто виїхав за кордон", – зазначає Олег Пендзин.
Як кажуть експерти, через зростання цін на яйця, подорожчають кондитерські вироби і злетить в ціні хліб.
Ціни на продукти
Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.
За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.
Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.
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