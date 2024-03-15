В Україні придумали нову допомогу для переселенців: яку саме

В Україні запустять новий вид допомоги для переселенців. Йдеться про надання субсидій на оренду житла.

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Переселенцям придумали новий вид допомоги: який саме / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні запустять новий вид допомоги для переселенців - через надання їм субсидій на оренду житла. Про це заявили в Міністерстві соціальної політики.

Чиновники зазначають, що проєкт рішення про таку допомогу перебуває на погодженні в Кабміні.

"Очікуємо, що після затвердження рішення уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки", - йдеться в повідомленні відомства.

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Очікується, що проєкт буде пілотним, а його реалізація поки що розрахована на два роки. Розмір майбутньої субсидії враховуватиме вартість оренди в конкретному регіоні або населеному пункті - оскільки "прайси" вкрай сильно відрізняються.

Крім того, розмір субсидії залежатиме від:

кількості осіб у сім'ї, яка орендує житло;

доходів домогосподарства.

"Що нижчі доходи, то вищий відсоток вартості оренди покриватиме субсидія", - пояснили в Мінсоцполітики.

Що за відомство Мінсоцполітики? Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпеченнярівних прав і можливостей для дітей та дітей.

Нагадаємо, що стало відомо, хто з українців може залишитися без субсидії та як цього не допустити. Така неприємна ситуація може статися в разі заборгованості, що виникла в період 3 місяців і перевищує 680 грн.

До цього Главред розповідав, як українці можуть оформити субсидію через "Дію". Нова послуга на порталі "Дія" має на меті полегшити процес отримання цієї допомоги та спростити рутинні адміністративні процедури для громадян.

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