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Українці отримають підвищену субсидію на дрова до кінця зими: хто в списку

Юлія Закрепа
18 січня 2024, 15:42
Нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 були збільшені в середньому в 4 рази.
Українці отримають підвищену субсидію на дрова до кінця зими: хто в списку
Українці отримають субсидію на дрова та вугілля / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

У Міністерстві соцiальної політики України повідомили, що українці зможуть отримати підвищену субсидію на дрова та вугілля до 16 234 гривень, якщо звернуться за нею в січні-лютому 2024 року.

"Звернутися до Пенсійного фонду можна кількома способами, онлайн чи офлайн", - йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Як зазначили в пресслужбі, нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 були збільшені в середньому в 4 рази, а граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо на одне домогосподарство - в 2,3 рази і відтепер може досягати 16 234 грн на рік (раніше він становив 6 973 грн на домогосподарство на рік).

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У рамках проекту додаткову фінансову підтримку отримали понад 363 тис. домогосподарств (понад 278 тис. - за рахунок коштів державного бюджету і ще понад 85 тис. - за рахунок коштів УВКБ ООН).

Загальна сума додаткових виплат в рамках експерименту становить майже 2,8 млрд грн, з них - майже 1,9 млрд грн за кошти держбюджету.

Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на паливо (в межах нормативу) оплачують українські платники податків або міжнародні партнери.

Нагадаємо, що стало відомо, хто з українців може залишитися без субсидії і як цього не допустити. Така неприємна ситуація може статися в разі заборгованості, що виникла в період 3 місяців і перевищує 680 грн.

Як українці можуть оформити субсидію через "Дію". Нова послуга на порталі "Дія" має на меті полегшити процес отримання цієї допомоги та спростити рутинні адміністративні процедури для громадян.

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