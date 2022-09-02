В Україні поміняють правила оформлення субсидій: чого чекати громадянам / Колаж Фото УНІАН

В Україні Міністерство соцполітики поміняє правила оформлення субсидій - щоб заяву на грошову допомогу можна було подавати не тільки в паперовому вигляді до органів соцзахисту, а й через мережу (через веб-портал Пенсійного фонду). Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Чиновники кажуть-таке нововведення дасть можливість подавати заяви тим громадянам, які змушені покинути свої домівки через україно-російську війну. Справа в тому, що за діючими правилами для оформлення субсидії за новою адресою потрібно повідомляти про це в орган соцзахисту за адресою старою (а деякі з цих установ зараз тимчасово захоплені агресорами). А вже потім заново переоформляти субсидію.

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"Тому, щоб захистити право громадян отримувати такі виплати, Міністерство соціальної політики пропонує здійснювати призначення субсидій та пільг через Пенсійний фонд України. Використання IT-систем пенсійного фонду дозволить прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій та пільг в будь-якій точці України. Наприклад, субсидію для громадян, які проживали в Херсонській або Запорізькій області, можна буде призначити у Львові або Вінниці", – зазначили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

До того повідомлялося про те, що в Україні змінили формулу розрахунку субсидії і суми пільг на оплату комунальних послуг. Українцям з травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії і 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

Чиновники відзначають, що зменшення виплат пов'язане з меншою сумою комунального рахунку (без опалення) і з наслідками воєнного стану.

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