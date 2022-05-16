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У Мінсоцполітики пояснили, що буде з пенсіями та субсидіями в Україні на час війни

16 травня 2022, 12:12

Як каже міністр Марина Лазебна, у відомстві профінансували всі виплати - навіть у тих регіонах, де владу тимчасово захопили російські окупанти.

Підвищення пенсії в Україні в грудні 2021
У Мінсоцполітики пояснили, що буде з пенсіями та субсидіями в Україні/ ua.depositphotos.com

У Міністерстві соцполітики вирішили до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій. Про це керівник відомства Марина Лазебна розповіла в інтерв'ю УНІАН.

За словами чиновниці, на даний момент в Україні соціальну допомогу в різних розмірах отримують близько шести мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

"Ми автоматично без звернення людини продовжили під час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг і спростили призначення для нових одержувачів", – зазначила Лазебна.

Крім того, чиновниця каже, що в Мінсоці профінансували всі виплати ‒ навіть у тих регіонах, де владу тимчасово захопили російські окупанти.

"Без абсолютної згуртованості і дуже тісної співпраці з місцевою владою і громадянським суспільством, волонтерським рухом, нам було б важче їх реалізовувати", ‒ підсумувала Лазебна.

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Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переклад в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь-який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

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Автор: Єгор Бунін
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пенсия Марина Лазебна субсидії Мінсоцполітики
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