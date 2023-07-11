Посилення поповнення карт через термінал: чи вдарять по зарплатах в конвертах

В Україні з серпня поповнювати карти в терміналах можна буде тільки підтвердивши свій номер телефону. Експерти оцінили, чи вдарить це по зарплаті в конвертах.

https://glavred.net/economics/uzhestochenie-popolneniya-kart-cherez-terminal-udaryat-li-po-zarplatam-v-konvertah-10484704.html Посилання скопійоване

Українці повинні подумати про те, навіщо вони відкривають рахунки в банку, кажуть експерти / Колаж: Главред, фото: vashprivatbank.com.ua, Вікіпедія

В Україні з серпня нинішнього року закриється можливість поповнювати банківські картки в терміналах без підтвердження мобільного номера. Але, як каже портал "Обозрєватєль" з посиланням на думку експертів, таке нововведення навряд чи вплине на ситуацію з зарплатами в конвертах.

Як говорить фінансовий експерт Василь Невмержицький, перш за все будь-який українець повинен подумати про те, навіщо він відкриває рахунок в банку, потім вказати достовірну інформацію (як він буде використовувати рахунок, які у нього доходи і так далі).

"Якщо ви вказуєте зарплату, яка не пояснює ваші перекази, заявляєте, що відкриваєте карту для отримання зарплати, а насправді щодня отримуєте перекази за оплату будь-яких послуг, ви ризикуєте привернути увагу фінансового моніторингу", – сказав він.

відео дня

Представники одного з українських банків каже журналістів, багато українців не хочуть відкривати депозити на суму більш ніж 400 тисяч грн, оскільки не бажають (або не можуть) підтвердити джерело своїх доходів.

"Є постанова НБУ № 60, банк – будь-який банк, не тільки наш-зобов'язаний попросити клієнта підтвердити джерело коштів. Якщо це переказ, поповнення рахунку, відкриття депозиту на суму від 400 тисяч грн, то це обов'язково. Однак не тільки за такої умови у клієнта можуть попросити документи. Але тут ще від клієнта залежить – якщо є дані про його фінансовий стан, якщо він отримує на карту нашого банку зарплату, якщо він активний, то операцію можуть провести і без додаткової перевірки", - кажуть фінансисти.

Як стверджують експерти, підтвердити джерело свого доходу можна за допомогою довідки про зарплату, яку можна отримати або в бухгалтерії на своєму місці роботи, або в Пенсійному фонді. Навіть якщо зараз людина не працює, але працював, наприклад, в минулому році, довідка про попередній дохід також цілком задовольнить банк. Також можна показати документи, які підтверджують той факт, що людина продав нерухомість, автомобіль і так далі або здає квартиру в оренду.

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може мати спекулятивний характер.

Також в Україні з 9 травня 2023 року змінилися правила блокування банківських рахунків за борги - в першу чергу за комунальні послуги.

Стало відомо, що якщо раніше тільки ті боржники, які не сплатили щонайменше 100 тис.грн, могли залишитися без доступу до своїх рахунків, то тепер це торкнеться навіть тих, кому потрібно заплатити в районі 200 грн.

Більше новин про Нацбанк України: