В Україні незабаром подорожчає хліб, а його якість погіршиться

Ціни на хліб / ua.depositphotos.com

Незабаром ціни на хліб в Україні різко злетять. Як кажуть експерти, "накрутять" ціни приблизно на 20%.

Подорожчання викликане високою ціною на газ для підприємств, яку збільшили останнім часом. Пекарні зараз ледве виживають, ціна на газ для них збільшена в 7 разів.

"Оптимістично до кінця року можливе подорожчання на 10%. Не виключено, що наступний етап буде з нового року", - розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко, передає Сьогодні.

У Всеукраїнській асоціації пекарів попереджають, що хліб подорожчає, а його якість при цьому погіршиться.

"Борошно буде із заниженими хлібопекарськими якостями, тобто хліб може виходити не такий пухкий, не такий ароматний, не такий смачний", – розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко.

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Такий хліб можна буде їсти, просто він буде не таким смачним.

При цьому наголошується, що в Україні вже існує нестача зерна для виробництва якісного борошна.

Справа в тому, що пшеницю зараз масово експортують. Ціна на міжнародних ринках різко підскочила до рекордних показників. Українську пшеницю чекають у Китаї та країнах Європи.

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Тим часом в Україні за останній місяць зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів. Мінагрополітики повідомило, що в країні спостерігається зниження цін на овочі борщового набору, деякі крупи і цукор.

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