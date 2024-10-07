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В Україні планують ввести базову соцдопомогу: кому і скільки заплатять

Анна Косик
7 жовтня 2024, 16:38
284
Допомогу надаватимуть різним категоріям громадян України з метою зниження рівня бідності.
Пенсионерка, деньги
У списку одержувачів допомоги самотні матері, пенсіонери та ще декілька категорій / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні може з'явитися програма соціальної підтримки для малозабезпечених верств населення. Як повідомляє Федерація профспілок України, уряд працює над розробкою базової соцдопомоги, що передбачена для найуразивіших категорій населення.

Серед категорій громадян, які отримуватимуть допомогу є, зокрема, самотні матері, багатодітні та малозабезпечені сім'ї, пенсіонери, особи зі статусом ВПО. Суму виплат для них будуть розраховувати через різницю між сукупним доходом сім'ї та підтримкою потребуючих.

Запланована виплата становитиме 4500 гривень для першого члена сім'ї та 70% від цієї суми, тобто 3150 гривень, для наступних. Для пенсіонерів виплати передбачаються залежно від страхового стажу:

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  • Менше 10 років стажу - 2385 грн;
  • 10-20 років стажу - 2790 грн;
  • 20-30 років стажу - 3150 грн;
  • 30+ років стажу - 3960 грн.

У Федерації профспілок наголошують, що українці, які отримують інші види соцпідтримки від держави, зможуть отримувати цей тим допомоги без втрати поточних доплат.

Що таке Федерація профспілок України?

Федерація профспілок України - найбільше всеукраїнське профспілкове об'єднання, в яке входять більш як 85 % членів профспілок країни. Створена у 1990 році з активів Всесоюзної центральної ради професійних спілок в Україні. Чинний голова — Осовий Григорій Васильович, пише Вікіпедія.

Соціальні виплати та пільги для українців - що відомо

Нагадаємо, новий проєкт закону про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в Україні передбачає позбавлення пільг українців у випадку заборгованості.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд України планує провести перерахунок житлових субсидій на майбутній опалювальний сезон. Деяким групам населення, аби її отримати, доведеться самостійно звертатися для призначення допомоги.

Напередодні стало відомо, що в Україні планують змінити систему розрахунку пенсій. На основі страхового стажу та рівня заробітної плати нараховуватимуть бали.

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