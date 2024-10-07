В Україні знеструмлено 517 населених пунктів: яка ситуація в енергосистемі

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян.

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Багато областей залишились без світла / колаж: Главред, фото: УНІАН

Станом на 7 жовтня через бойові дії та з інших причин на ранок знеструмлені 517 населених пунктів України, зокрема 70 з них - через серйозні наслідки негоди.

В Укренерго зауважили, що споживання зростає. Станом на 09:30 7 жовтня його рівень був на 2,8% вищим, ніж попереднього робочого дня - у п’ятницю, 4 жовтня. Вчора, 6 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. У компанії нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

В години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи СЕС - з 10:00 до 16:00.

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Знеструмлення в Україні - що відомо

У Міненерго повідомили, що через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 517 населених пунктів.

Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Херсонській областях. Водночас через наслідки негоди на ранок були знеструмлені 70 населених пунктів у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Чернігівській областях.

Так, внаслідок обстрілів Дніпропетровщини без електропостачання 397 споживачів. З технологічних причин без напруги 2,2 тисячі споживачів.

На Донеччині через бойові дії минулої доби знеструмлено 5,3 тисячі абонентів у 8 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для 5,3 тисячі абонентів у 9 населених пунктах. На ранок залишаються без світла 131 населений пункт – 83,6 тисячі абонентів.

У Запорізькійобласті за минулу добу енергетики заживили для понад 20 тисяч споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій. Всього через бойові дії без напруги 3,7 тисячі споживачів.

У 14 населених пунктах Київщини понад 7 тисяч абонентів залишилися без світла через погіршення погодних умов. Проводяться роботи з відновлення.

Через негоду та сильні грози у Кіровоградськійобласті без електропостачання залишилися 595 споживачів у 7 населених пунктах. Тривають відновлювальні роботи.

На Миколаївщині внаслідок проходження грозового фронту знеструмлено понад 3 тисячі абонентів у 12 населених пунктах. Ведуться роботи з відновлення.

Що відомо про генерацію електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Після проходження грозового фронту в Одеськійобласті без електропостачання залишилися 9,8 тисячі споживачів у 26 населених пунктах. Відбуваються відновлювальні роботи.

Протягом минулої доби енергетики відновили електропостачання для більш ніж 3 тисяч абонентів у 15 населених пунктах Сумщини. Через технологічні порушення без світла залишилися 1,1 тисячі абонентів у 2 населених пунктах. Загалом без світла залишаються 99 населених пунктів - 7,6 тисячі абонентів, з них 6,5 тисячі внаслідок бойових дій.

У Харківськійобласті енергетики виконали ремонтні роботи та відновили електропостачання для 871 споживача. На ранок через бойові дії без напруги 32,2 тисячі споживачів. У Херсоні без електропостачання 4474 абоненти. Після нічних обстрілів області є нові знеструмлення. Всього на Херсонщині залишаються без світла понад 28 тисяч абонентів у 55 населених пунктах.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Через негоду в одному населеному пункті Черкащини без електропостачання 269 споживачів.

Через погіршення погодних умов у Чернівськійобласті без електропостачання залишилися 2,7 тисячі абонентів у 10 населених пунктах. Внаслідок ворожих обстрілів залишаються знеструмленими 32 населених пункти повністю та 4 частково - 2,2 тисячі абонентів.

Енергетика України - що відомо

Нагадаємо, що Андріан Прокіп повідомив, що Україна житиме з відключеннями світла навіть після війни. Україні знадобиться щонайменше рік для відновлення енергетичної генерації після російських обстрілів. І це - за умови припинення бойових дій, додав керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього.

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