Все залежатиме від 'балів': в Україні розраховуватимуть пенсії по-новому

В Україні запровадять систему балів для обчислення пенсійних виплат, яка враховуватиме стаж та зарплату, розповіла Оксана Жолнович.

https://glavred.net/economics/vse-budet-zaviset-ot-ballov-v-ukraine-budut-rasschityvat-pensii-po-novomu-10600607.html Посилання скопійоване

В Україні запровадять систему балів для розрахунку пенсій / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні планують змінити систему розрахунку пенсій. На основі страхового стажу та рівня заробітної плати нараховуватимуть бали. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час презентації "Соціального порталу".

"У рамках пенсійної реформи ми хочемо зробити такі зміни, які би показували дуже простий механізм обрахунку і виплати пенсій", - заявила вона.

Жолнович зауважила, що новий механізм розрахунку пенсій буде спрощеним і базуватиметься на двох ключових показниках: кількості років трудового стажу та сумі страхових внесків. Ці показники перетворюватимуть на бали.

відео дня

"І ми ці два критерії закладаємо в бали, які будуть сумуватися за кожен місяць. І кожна людина при виході на пенсію матиме сукупність балів, що переведеться у відсоток до середньої заробітної плати по Україні", - пояснила міністр.

За її словами, цей підхід найбільш точно відображає фінансову реальність. Вона також зазначила, що таким чином вдасться забезпечити справедливий механізм накопичення пенсійних внесків у рамках солідарної системи.

"Це найбільш релевантна категорія, яка показує реальність грошових коштів. Те, що ми всі як українців в рамках середньої зарплати, заробляємо, це та сума, по якій ми в конкретному році живемо", - додала Жолнович.

Хто така Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Іванівна (21 лютого 1979, Львів) — міністр соціальної політики України (з 19 липня 2022 року), кандидат юридичних наук, доцент.

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, пенсійна система України потребує спрощення, оскільки розрахунок виплат є складним, зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, при стажі від 35 років людина може розраховувати на 30% свого середнього заробітку в пенсійній системі.

Також у вересні пенсіонери, які досягли 75 років, отримають надбавку в розмірі 456 гривень, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Також закон передбачає інші доплати: пенсіонери віком від 70 років отримають 300 гривень, а ті, кому понад 80 років – 570 гривень.

Як повідомляв Главред, в Україні відбудеться чергова індексація пенсій у березні 2025 року, як і в попередні два роки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль і наголосив, що держава зберегла всі соціальні виплати

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред