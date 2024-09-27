Вже з 1 жовтня: кому нараховуватимуть субсидію на комуналку по-новому

Період подачі документів на субсидію починається з 1 жовтня.

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Субсидія на комуналку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Пенсійний фонд України планує провести перерахунок житлових субсидій на майбутній опалювальний сезон. Деяким групам населення, аби її отримати, доведеться самостійно звертатися для призначення допомоги. Це можна зробити особисто, онлайн чи поштою, зазначили у ПФУ.

У повідомлені фонду йдеться, що для більшості українців такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі, а також автоматично будуть перераховані субсидії для домогосподарств, чиї виплати в літній період складали 0 грн.

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Але певним категоріям громадян доведеться особисто звернутись за призначенням субсидії. До цієї групи людей належать особи, які:

не були одержувачами цієї допомоги від держави і лише планують її отримати;

отримували житлову субсидію і в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства;

мали заборгованість, яку вдалось погасити / оформити договір реструктуризації.

Подати документи на отримання субсидії можна у декілька різних способів:

Особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через уповноважених посадових осіб територіальних громад або Центри надання адміністративних послуг. Поштою, написавши листа у територіальний орган фонду. Онлайн на сайті ПФУ, у мобільному застосунку "Пенсійний фонд". На порталі "Дія" обравши відповідну функцію "Заява на субсидію".

Період подачі документів починається з 1 жовтня. Якщо зробити це до 30 листопада (включно) субсидію призначать з початку опалювального періоду. Якщо документи будуть подані з 1 грудня – субсидію призначать з місяця, в якому відбулось звернення.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національний банк прогнозує складний стан в енергетиці та державному бюджеті, що зумовить поступове підвищення тарифів у наступних роках.

Заступник гендиректора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький повідомляв, що в Україні існує необхідність у збільшенні тарифів на водопостачання та водовідведення.

Крім того, Федерація профспілок України опублікувала текст закону, в якому йдеться, що новий проєкт закону про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в Україні передбачає позбавлення пільг українців у випадку заборгованості.

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