Субсидії на комуналку на стоп: кого з українців позбавлять пільг

Стосуватися скасування пільг на комунальні послуги буде не усіх споживачів.

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Українцям із заборгованістю доведеться платити повну вартість ЖКП / Колаж: Главред, фото: pixabay

Новий проєкт закону про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в Україні передбачає позбавлення пільг українців у випадку заборгованості. Про це йдеться в тексту закону, який опублікувала Федерація профспілок України.

Пропонується зобов'язувати пільговиків сплачувати вартість фактично спожитих житлово-комунальних послуг щомісячно. У випадку несплати умови надання пільг будуть визначатися у встановленому Кабміном порядку.

Нововведення пояснюється тим, що загальна сума заборгованості населення за ЖКП щороку зростає у зв'язку із зростанням цін та тарифів. Станом на 1 серпня 2024 року загальна сума боргу громадян, яким надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг, становила 732,9 млн гривень.

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Тому відсутність заборгованості з оплати спожитих житлово-комунальних послуг або, принаймні, наявність договору реструктуризації такої заборгованості між надавачем та споживачем послуги є однією з умов призначення субсидії.

Що таке Федерація профспілок України? Федерація профспілок України - найбільше всеукраїнське профспілкове об'єднання, в яке входять більш як 85 % членів профспілок країни. Створена у 1990 році з активів Всесоюзної центральної ради професійних спілок в Україні. Чинний голова — Осовий Григорій Васильович, пише Вікіпедія.

Ціни та тарифи на комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, що новий опалювальний сезон може стати справжнім випробуванням для України. При цьому ціни на газ для побутових споживачів та виробників тепла залишаться стабільними, як і в минулому році. Це пояснюється дією режиму ПСО, що гарантує фіксовані ціни і мораторій на їх підвищення. Тобто ціни на газ не зростатимуть.

Раніше стало відомо, що з електроенергією не все так просто. Очікується, що від 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів, тобто зростання цін на комунальні платежі.

Напередодні в НКРЕКП пояснили, що збільшення тарифу на електроенергію для населення вже дало змогу державному підприємству "Енергоатом" гасити свої борги. Раніше, попри підняття тарифів воно залишалося збитковим, однак зараз помітні позитивні зміни.

Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

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