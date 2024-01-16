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В Україні історичного рекорду досягла ціна на важливий подукт: що буде далі

Єлизавета Бельмас
16 січня 2024, 16:15
Ціни молочної продукції зросли на третину і зростають без зупинки.
В Україні історичного рекорду досягла ціна на важливий подукт
В Україні історичного рекорду досягла ціна на важливий подукт / колаж: Главред, фото: УНІАН

Друге півріччя 2023 року ознаменувалося для України значним зростанням цін на молоко, яке є однією з найважливіших складових молочних продуктів. Однак вартість зросла не тільки в гривні, але і в євро. Про це розповівли у Спілці молочних підприємств України.

Як зросла ціна на молоко в Україні

Згідно з експертним аналізом змін вартості у 2023 році, у другому півріччі минулого року вартість молочної сировини зросла і в гривні, і в євро. Зокрема, за один тільки грудень ціна перевищила 15 грн за кілограм. Важливо відзначити, що ще в липні вартість молоко-сировини становила в середньому 11,6 грн за кілограм. Слідчо, відбулося подорожчання практично на 30%.

Як зросла ціна на молоко в євро

Також вартість молоко-сировини в перерахунку на євро з урахуванням середньоєвропейських базисів поставки (41,4 євро/100 кг) стала найвищою за останні десять років.

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За ці роки подібна вартість спостерігалася лише один раз-у листопаді 2021 року, тоді це було наслідком ревальвації гривні. Однак у 2021 році після такого підвищення, ціни повернулися у звичне русло, чого не можна сказати про 2023 рік.

У грудні минулого року вартість зросла ще на 2% і побила історичний максимум.

Наслідки подорожчання молока

Подорожчання молоко-сировини призвело до того, що на зміну 70% вартості від середнього показника ЄС (зокрема, Польщі) в травні-квітні, прийшли 90% від цього показника в жовтні. До того, ж, різниця у вартості продовжує скорочуватися.

За словами експертів, ці події мають негативний вплив на доступність молочної продукції вітчизняного виробництва, і, як наслідок, на їх конкурентноспроможність. За підсумком, рівень витрат населення України на цей вид продуктів також підвищується.

Подорожчання продуктів в Україні

Як повідомляв Главред, за 2023 рік ряд продуктів в Україні суттєво подорожчав. Середні ціни на продукти харчування в грудні 2023 року були вищими на 4% від тих, які були в грудні 2022 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України (Держстату).

Також, в Україні різко піднялися ціни на картоплю. Вартість зросла через відсутність сховищ для зберігання цієї сільськогосподарської культури. Про це повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка.

Але це не кінець, вже в січні може подорожчати ще один ряд важливих овочів і фруктів. Незначне подорожчання, зокрема, прогнозується для картоплі, капусти, моркви, буряка і т.п. найбільше подорожчання серед овочів прогнозується для цибулі, серед фруктів – для яблук.

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ціни на продукти
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