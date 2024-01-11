Ціни сильно стрибнули вгору: які продукти найбільше подорожчали за рік

Частина важливих продуктів сильно зросла у ціні, але є й такі, які подешевшали.

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Які продукти найбільше подорожчали за рік/ колаж: Главред, фото: УНІАН

За 2023 рік низка продуктів в Україні суттєво подорожчала. Середні ціни на продукти харчування у грудні 2023 року були вищими на 4% від тих, які були у грудні 2022 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України (Держстату).

Згідно з даними Держстату, найбільше за рік подорожчали м'ясо і м'ясопродукти, а також масло.

Загалом подорожчання відбувалося наступним чином:

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м'ясо та м'ясопродукти за минулий рік зросли у ціні на 12,9%;

масло подорожчало на 9,9%;

молоко – на 9,7%;

сир і кисломолочний сир – на 7,5%;

хліб – на 7%;

безалкогольні напої – на 6,9%;

риба та продукти з риби – на 4,1%.

Подорожчання менше зачепило овочі (вони зросли в ціні на 3%) і фрукти (подорожчали на 2,2%).

У той же час макаронні вироби подешевшали на 0,3%, хліб і хлібопродукти – на 2,8%, цукор – на 5,8%, яйця – на 9,5%, соняшникова олія – на 14,9%.

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчають важливі овочі та фрукти. Серед овочів найбільше зросте ціна на цибулю, серед фруктів – на яблука.

Також раніше повідомлялося, що в Україні подорожчав стратегічно важливий продукт. До кінця весни вартість овоча зростатиме через додаткові витрати на зберігання під час сильних морозів.

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