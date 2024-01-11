Ціни сильно стрибнули вгору: які продукти найбільше подорожчали за рік

За 2023 рік низка продуктів в Україні суттєво подорожчала. Середні ціни на продукти харчування у грудні 2023 року були вищими на 4% від тих, які були у грудні 2022 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України (Держстату).
Згідно з даними Держстату, найбільше за рік подорожчали м'ясо і м'ясопродукти, а також масло.
Загалом подорожчання відбувалося наступним чином:
- м'ясо та м'ясопродукти за минулий рік зросли у ціні на 12,9%;
- масло подорожчало на 9,9%;
- молоко – на 9,7%;
- сир і кисломолочний сир – на 7,5%;
- хліб – на 7%;
- безалкогольні напої – на 6,9%;
- риба та продукти з риби – на 4,1%.
Подорожчання менше зачепило овочі (вони зросли в ціні на 3%) і фрукти (подорожчали на 2,2%).
У той же час макаронні вироби подешевшали на 0,3%, хліб і хлібопродукти – на 2,8%, цукор – на 5,8%, яйця – на 9,5%, соняшникова олія – на 14,9%.
Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчають важливі овочі та фрукти. Серед овочів найбільше зросте ціна на цибулю, серед фруктів – на яблука.
Також раніше повідомлялося, що в Україні подорожчав стратегічно важливий продукт. До кінця весни вартість овоча зростатиме через додаткові витрати на зберігання під час сильних морозів.
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