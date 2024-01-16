Виїхав на зустрічну: у ДТП в Польщі загинула 4-річна українка, яка з мамою втекла від війни

У Польщі неподалік від міста Бидгощ сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 4-річна українка. Її мама потрапила до лікарні з різними травмами.
В автомобіль, у якому були мама з дитиною, врізалося інше авто. Про це повідомляє видання Wprost.
4-річна Ксенія разом з мамою і ще трьома людьми їхала в авто Mercedes Vito, коли в нього врізався автомобіль Opel Astra. За попередніми даними, 69-річний Opel Astra виїхав на зустрічну смугу руху. Дитина від отриманих травм померла на місці, а її мама потрапила в лікарню з травмами.
Крім маленької українки, у ДТП також загинули 69-річний водій іншого авто та 68-річна пасажирка.
Інших пасажирів Mercedes Vito оперативно доставили до медзакладів.
Польські ЗМІ повідомляють, що 4-річна дівчинка поверталася із реабілітації разом із мамою. Зазначається, що у серпні 2023 року сталася трагічна подія, внаслідок якої дитина була прикутою до інвалідного візочка.
Повідомляється, що жінка з дитиною приїхала з України до Польщі 2022 року після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії.
Раніше повідомлялося, що у Польщі сталася жахлива ДТП – автобус з українцями "вилетів" з дороги, є загиблі. У салоні автобуса всього перебувало 10 людей. Троє пасажирів загинули.
Нагадаємо, раніше з участю депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка сталась смертельна ДТП. Водій Mercedes-Benz GLE збив 18-річну дівчину в Житомирській області.
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