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Зеленський звернувся до учасників економічного форму у Давосі: головні тези

Юрій Берендій
16 січня 2024, 16:03
Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Всесвітнього Економічного Форуму.
Зеленський звернувся до учасників економічного форму у Давосі: головні тези
Зеленський виступив на форумі у Давосі / Колаж Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Президент Володимир Зеленський виступив сьогодні, 16 січня, з особливим зверненням на Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі.

Як зазначив Володимир Зеленський в ході виступу перед учасниками Всесвітнього Економічного Форуму, президент Росії Володимир Путін вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем та кризами

Зеленський про війну Росії проти України

Президент зауважив, що Путін намагається нормалізувати події, які мали місце в 20 столітті, такі як масові депортації, руйнування міст та сіл.

відео дня

"Фактично Путін уособлює війну. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому тривають різноманітні війни та конфлікти, і чому всі спроби відновити мир зазнають невдачі. І він не зміниться, ми повинні змінитися", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заклики "не погіршувати ситуацію" призвели до втрат багатьох українських захисників.

"До повномасштабного вторгнення ми постійно чули Don't Escalate. І ми закликали до активних дій і санкцій, щоб запобігти розширенню війни. І нам сказали: "Не загострюйте ситуацію", - сказав Зеленський.

В ходы виступу він також нагадав про російську ракету, яка впала на території країни НАТО.

"Ми попросили нові види зброї, і нам відповіли: "Не ескалюйте". Але потім прибула зброя, і ескалації не відбулося. Російська ракета впала на територію НАТО. Відповіддю знову було: "Не загострюйте ситуацію". Але відплата в цей момент могла б багато чому навчити Росію і додати Заходу необхідної впевненості", - зазначив Зеленський.

За його словами, "повна сила санкцій могла б змусити Путіна піти на поступки. Через "Не загострюйте ситуацію" час було втрачено. І загинуло багато наших найдосвідченіших воїнів, які воювали з 2014 року".

Глава держави наголосив, що будь-який заморожений конфлікт зрештою спалахне знову.

"Після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. Були дуже впливові гаранти цього процесу… Але Путін є хижаком, який не задовольняється "замороженим продуктом". І нам потрібно захищати себе, наших дітей, наші будинки, наші життя. І ми можемо це зробити", - заявив Володимир Зеленський.

Він також додав, що повномасштабна війна в Європі триває вже майже два роки, однак це не заважає країні-агресорці Росії пролдовжувати втручатись в внутрішні справи країн Африки.

"Повномасштабна війна в Європі триває вже майже два роки. Враховуючи час від початку російської нелегальної анексії нашого Криму (війна - ред.) триває майже 10 років. І майже 10 років як Росія втручається в справи африканських країн від Судану до Малі. Сирійська війна, яка досі кровоточить через рішення Путіна довести щось світу. І це триває вже майже 13 років. Насправді один чоловік вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем та кризами, які впливають на весь світ", - сказав президент Володимир Зеленський під час виступу у Давосі.

В той же час, звертаючись до учасників форуму, він поставив питання про те, яка європейська країна має сьогодні можливість створити армію, яка здатна конкурувати з українською за бойовою готовністю і здатна стримувати російську агресію.

"І скільки чоловіків і жінок ваші країни готові послати на захист іншої держави, іншої нації? І, якщо в майбутні роки доведеться разом боротися проти Путіна, чи не краще покласти край йому і його військовій стратегії зараз, доки наші хоробрі чоловіки і жінки вже роблять це. Вони чемпіони світу", - наголосив Зеленський.

Ситуація в світі

За словами Володимира Зеленського, відповіддю Путіна на заклики до миру є постійне постачання нового озброєння з Північної Кореї та Ірану.

"Режими, подібні до його, існують, поки ведуть війни. І ми - ми всі у вільному світі - існуємо доти, доки можемо захистити себе. Якщо хтось думає, що йдеться лише про Україну, то глибоко помиляється. Дедалі очевиднішими стають можливі напрямки і навіть часові рамки нової російської агресії за межі України", - заявив президент.

Президент України додав, що так звані "друзі Росії" із КНДР та Ірану лише використовують божевілля очільника Кремля Путіна у власних інтересах.

"Навіть нинішні друзі Путіна в Пхеньяні та Тегерані просто використовують його божевілля, поки у нього все ще є технології та ресурси, щоб їм заплатити. Ніхто не вірить у своє майбутнє і не інвестує в нього. І ми всі сьогодні, навіть більше, ніж учора, повинні інвестувати в наближення миру – миру, який є водночас справедливим і стабільним", - сказав президент Володимир Зеленський.

Економічний форум в Давосі - всі деталі

Понад 100 глав держав і урядів зібралися у Давосі на 54-ті щорічні збори Всесвітнього економічного форуму. Загальна тема заходу — "Відновлення довіри". Програма складатиметься з чотирьох пріоритетів:

  • "Досягнення безпеки та співпраці в розколотому світі";
  • "Створення зростання та робочих місць для нової ери";
  • "Штучний інтелект як рушійна сила економіки та суспільства";
  • "Довгострокова стратегія щодо клімату, природи та енергії".

В ході саміту, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За інформацією Офісу президента, під час розмови Зеленський та Столтенберг обговорили ситуацію на фронті. Президент також повідомив про недавні масовані обстріли українських міст з боку російських сил і підкреслив важливість посилення системи протиповітряної оборони.

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Володимир Зеленський Офіс президента
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