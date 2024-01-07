В Україні подорожчають важливі овочі та фрукти: як зміниться ціна

Серед овочів найбільше зросте ціна на цибулю, серед фруктів – на яблука.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-podorozhayut-vazhnye-ovoshchi-i-frukty-kak-izmenitsya-cena-10531295.html Посилання скопійоване

В Україні подорожчають важливі овочі та фрукти/ колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні вже у січні може подорожчати низка важливих овочів та фруктів. Незначне здорожчання, зокрема, прогнозується для картоплі, капусти, моркви, буряка, яблук тощо.

Найбільше здорожчання серед овочів прогнозується для цибулі, серед фруктів – для яблук. Про це розповіла завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало, повідомляє "24 канал".

Ціна на ріпчасту цибулю може зрости на 8% до 18 гривень за кілограм. Таке подорожчання буде спричинено тим, що на цей продукт є високий попит, але при цьому досить обмежена пропозиція.

відео дня

Також з овочів подорожчає морква – до 15 грн/кг (+6%), капуста білокачанна – до 15 грн/кг (+6%), буряк – до 15,50 грн (+4%) і картопля – до 22,50 грн (+1,5%).

Зміняться також ціни на деякі фрукти. Так, яблука у січні можуть подорожчати на 9% до 19 грн за кілограм, а ціна на виноград може зрости на 3% до 205 грн/кг.

Крім цього, зростуть ціни і на деякі цитрусові:

на апельсини ціна може зрости до 80 гривень за кілограм,

на лимони – до 72 грн/кг,

на банани – до 62 грн/кг,

мандарини – до 65 грн/кг.

"Щодо імпортованих плодів спостерігається некласична ситуація. Взимку їх пропозиція розширюється, але ціни все одно зростають в середньому до 3% – через порушену логістику та здорожчання пального і доставки", – зазначила Інна Сало.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко дорожчає популярний продукт – картоплю. Учасники ринку допускають, що падіння цін і ослаблення активного підвищення ціни найближчим часом, швидше за все, не передбачається. Також не збираються опускати ціни і фермери, вся справа в тому, що попит на якісну картоплю значно виріс і зараз така пропозиція на ринку обмежена.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, чого чекати з 1 січня щодо пенсій, грошей для переселенців, цін на продукти і курсу долара. "Главред" опитав експертів і ті дали детальні прогнози, чого варто очікувати українцям в плані фінансів з 1 січня 2024 року.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.