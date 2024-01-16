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Зеленському передали послання від Байдена: у США зробили знакову заяву – ЗМІ

Олексій Тесля
16 січня 2024, 16:02
Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен обговорили оборонну співпрацю між Україною та США.
Зеленський
Володимир Зеленський у Давосі / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у Давосі провів зустріч з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої обговорювалося подальше двостороннє співробітництво між державами в оборонній сфері.

"Змістовна зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. Протиповітряна оборона і далекобійні здібності особливо важливі для нашої держави", - написав Зеленський в Telegram.

Глава української держави подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу і всьому американському народу за незмінну і потужну допомогу Україні.

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Блінкен, у свою чергу, пообіцяв зберегти підтримку України з боку США, оскільки переговори в Конгресі про затвердження пакету допомоги зайшли в глухий кут.

"Ми сповнені рішучості зберегти нашу підтримку Україні і дуже тісно співпрацюємо з Конгресом. Я знаю, що наші європейські колеги зроблять те ж саме", - заявив він, повідомляє Le Monde.

Зеленський отримав послання від Байдена

Делегація США привезла президенту Зеленському в Давос послання від президента США Джо Байдена із закликом перейти до оборони у війні, пише Bloomberg. Як повідомляє інформагентство, посланником став учасник американської делегації - радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Підкреслюється, що Білий дім хоче, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими загарбниками: від нападу до оборони. Уточнюється, що контрнаступ України не приніс очікуваних результатів, що "розчарувало Вашингтон, який закликав Київ вибрати іншу тактику".

У матеріалі підкреслюється, що наступати завжди важче, ніж оборонятися, а окупанти РФ "занадто добре окопалися" – "українці втратили занадто багато солдатів і витратили занадто багато боєприпасів, особливо для протиповітряної оборони".

Bloomberg зазначає, що Україна має менші ресурси, ніж країна-агресор, а до минулого року вона отримувала щедру підтримку від США та інших західних союзників, проте зараз цей потік слабшає.

"Звичайно, Україна повинна нарощувати власне виробництво боєприпасів, але це легше сказати, ніж зробити, поки російські ракети падають на її заводи", — додали автори матеріалу.

Допомога США Україні

Раніше з Білому домі повідомили, що Україна гостро потребує допомоги США, але вона поки "на паузі". Атаки окупантів по Україні посилюються. Потреба в наданні українцям допомоги є дуже гострою, особливо взимку. Тому допомогу потрібно відновити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США готуються до підписання безпекової угоди з Україною. У США називають цю угоду "мостом для забезпечення безпеки" на шляху Києва до НАТО.

Як раніше повідомлялося, США готують угоду, яка розблокує десятки мільярдів для України. Про це написали журналісти американського видання Politico. У статті наголошується, що демократи і республіканці знайшли компроміс з питань кордону з Мексикою і міграційної політики.

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новини США Володимир Зеленський Джо Байден Ентоні Блінкен новини України війна Росії та України
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