В Україні подорожчав стратегічно важливий продукт: як змінилась ціна

В Україні різко піднялись ціни на картоплю. Вартість зросла через відсутність сховищ для зберігання цієї сільськогосподарської культури. Про це повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка в коментарі "РБК-Україна".
За словами аналітика, вартість картоплі в Україні підніматиметься. На оптових ринках українських міст за місяць ціни на картоплю зросли на 72%, до 15,50 грн за кілограм. В супермаркетах середня вартість цього продукту становить 24 грн за кілограм. Порівняно з попереднім періодом ціна піднялась на 42%.
"Основною причиною зростання є те, що більшу частину продукції в господарствах населення вже реалізовано. Не всі мають сховища для зберігання картоплі, тому наразі оптові поставки дещо обмежились", - пояснив аналітик.відео дня
Гопка також зазначив, що під час сильних морозів є ризики псування картоплі, тому її зберігання потребуватиме додаткових витрат, щоб уникнути втрат.
"До кінця весни ціни на картоплю можуть продовжити зростати", - додав Гопка.
Ріст цін на продукти в Україні
Нагадаємо, в січні в Україні зросте вартість деяких основних овочів та фруктів, зокрема картоплі, капусти, моркви, буряка та яблук. Серед овочів найбільше підніметься ціна цибулі, а серед фруктів - яблук.
Також в Україні з початку грудня підвищились ціни на ряд продуктів. Особливо піднялась ціна на м'ясо та м'ясні вироби.
Як повідомляв Главред, вартість картоплі в Україні різко зросла, досягнувши 12 грн за кілограм. Експерти EastFruit називають причинами цього збільшення попит та можливі махінації серед фермерів.
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