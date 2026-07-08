В Україні хочуть переписати правила нарахування пенсій: кому платитимуть від 6000 грн

Кабмін пропонує зафіксувати базову пенсію на рівні 6000 гривень - що відомо про деталі нововведення.

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Нова пенсійна реформа - хто отримає 6000 гривень, а хто менше / Колаж Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Базову пенсію хочуть зафіксувати на 6000 грн

Комітет Ради вимагає прив'язки до прожиткового мінімуму

Мета реформи - довести пенсію до 40% зарплати

Кабінет Міністрів пропонує зафіксувати базову частину пенсії на рівні 6000 гривень для громадян із повним трудовим стажем, тоді як профільний комітет Верховної Ради вважає цю суму заниженою. Саме зараз спливає місячний термін, який парламент дав уряду на доопрацювання фінального тексту законопроєкту пенсійної реформи після презентації оновленого концепту 8 червня. Про це в коментарі ТСН розповів голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський.

За його словами, головна проблема нинішньої моделі - несправедливість нарахувань. Люди з однаковим стажем і зарплатою, які вийшли на пенсію з різницею у 10–15 років, сьогодні отримують кардинально різні виплати через застарілі коефіцієнти середньої зарплати.

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Нова модель ділитиме пенсію на дві частини. Перша - базова (солідарна), фіксована сума від держави для кожного пенсіонера з повним стажем (35 років для чоловіків, 30 - для жінок). Друга - страхова (бальна), індивідуальна надбавка, яка залежатиме від тривалості роботи та обсягу сплаченого Єдиного соціального внеску.

Уряд орієнтується на коефіцієнт заміщення заробітку пенсією на рівні 40%, тоді як зараз він становить лише 20–25%. Це означає, що середньостатистичний українець, виходячи на пенсію, втрачає 75–80% свого щомісячного доходу.

Як працюватиме бальна система

Розрахунок нових пенсій базуватиметься не на фіксованому стажі, а на щорічному накопиченні балів залежно від рівня офіційної зарплати працівника.

"Суть бальної системи полягає в автоматичній індексації виплат. Якщо працівник отримував офіційну зарплату на рівні середньої по країні, за кожен місяць йому нараховується 10 балів. Отримував удвічі більше - 20 балів, працював на мінімалку - 3,5 бали. Щороку Кабмін під час затвердження бюджету встановлюватиме актуальну фінансову вартість одного бала", - розповів Забловський.

Ретроспективний перерахунок за такою ж логікою чекає і на тих, хто вже вийшов на пенсію: усі накопичені протягом життя бали підсумують і помножать на актуальну вартість бала, яку щороку затверджуватиме Кабмін.

Основна лінія протистояння між урядом і профільним комітетом Ради пролягла саме навколо розміру гарантованої базової частини. Зараз вона становить 3458 гривень, або 40% від мінімальної зарплати при досягненні 65 років.

"Уряд у своїй червневій концепції пенсійної реформи запропонував зафіксувати базову пенсію на рівні 6000 грн для пенсіонерів з повним стажем. Відповідно ті, хто має стажу менше, не чекатимуть пенсії до 63 або до 65 років, їм призначать пенсію пропорційно стажу. Вже призначені пенсії не зменшаться, це заборонено законом", - йдеться у матеріалі.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев різко розкритикував цю пропозицію, назвавши фіксовані 6000 гривень половинчастим рішенням. Позиція комітету спирається на статтю 5 закону "Про прожитковий мінімум", згідно з якою Мінсоцполітики зобов'язане щомісяця розраховувати фактичний прожитковий мінімум на основі даних Держстату про вартість продуктів, ліків і послуг - станом на літо 2026 року цей показник для пенсіонерів наближається до 7300 гривень. Депутати наполягають на прив'язці базової виплати саме до цієї динамічної величини, водночас запевняючи, що підвищення пенсійного віку парламент не підтримає.

Що цьому передувало

Про сам факт презентації концепції реформи раніше повідомляла народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, за словами якої законопроєкт планують винести на голосування до осені 2026 року.

"За ідеєю, яку пропонує уряд, пенсія складатиметься з базової частини, яку фінансуватиме держава, та страхової частини, яка залежатиме від стажу та сплачених внесків", - написала депутатка у Telegram.

Крім розподілу на дві частини, документ передбачає запровадження гарантованого мінімального рівня виплат і скорочення розриву між найменшими та найбільшими пенсіями. Уряд також пропонує поступово трансформувати спеціальні пенсії окремих категорій у систему професійних пенсійних програм та розвивати добровільні накопичення.

Пенсії в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Пенсійний фонд України повідомив про зміни правил виходу на пенсію у 2027 році. Відповідно уряд і фонд пояснили, що збільшать страховий стаж для певних вікових категорій у 2027 році. Для виходу на пенсію у 60 років знадобиться не менше 34 років стажу, у 63 роки - 24 роки, а для виходу в 65 років залишиться достатнім 15 років стажу.

Портал "На пенсії" повідомив про заплановані вікові доплати, які почнуть нараховувати з 1 липня 2026 року. Згідно з матеріалом, надбавки 300–570 грн будуть призначатися автоматично залежно від віку отримувача. Пенсіонери віком 70–74 років отримуватимуть доплату 300 грн, у віці 75–79 років - 456 грн, а від 80 років і старше - 570 грн.

Кабінет міністрів України ухвалив орієнтири щодо поступового підвищення мінімальної пенсії в рамках бюджетної декларації на 2027–2029 роки. У документі зазначено, що передбачено зростання до 3357 грн у 2029 році за умови реалізації плану. Наразі мінімальна пенсія становить 2595 грн і за урядовим графіком має зрости до 2878 грн у 2027 році, до 3134 грн у 2028 році та до 3357 грн у 2029 році.

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